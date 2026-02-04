La villa de España donde nació el rey que unió las dos coronas más poderosas de la Península Ibérica: declarado Conjunto Histórico-Artístico, cambió su nombre tras su nacimiento
Descubrimos un pueblo clave de la historia de España, que además fue escenario de una de las películas más icónicas del cine español.
Dos de las figuras más importantes de la historia de España son los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, cuyo matrimonio significó la unión de sus respectivos reinos, los más poderosos en ese momento de toda la Península Ibérica.
Curiosamente, ninguno de los reyes nació en grandes poblaciones o ciudades capitales de sus reinos, como cabría pensar, sino que nacieron en pequeños pueblos apartados de los grandes núcleos urbanos. Isabel de Castilla, hija del rey Juan II y su segunda esposa, Isabel de Portugal, en un pequeño municipio de la actual provincia de Ávila. Por su parte, Fernando de Aragón nació en una pequeña villa del norte de la provincia de Zaragoza.
La casa de un rey
A casi dos horas en coche al noroeste de la ciudad de Zaragoza, muy cerca de la frontera con Navarra, el municipio de Sos del Rey Católico es conocido principalmente por ser el lugar donde, en el año 1452, nació Fernando el Católico. En sus orígenes, la villa fue bautizada “Sos” a secas; fue con el nacimiento del futuro rey que adoptó la coletilla “del Rey Católico”. Declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1968, en 2016 entró a formar parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.
A parte de este suceso de gran importancia histórica, Sos del Rey Católico también es muy conocido por ser el lugar donde se rodó la gran obra maestra de Luís García Berlanga, La Vaquilla, en el rodaje de la cual participaron muchos de los vecinos de la localidad. Para celebrar tal acontecimiento, en una plazoleta cerca de la Torre del Homenaje se encuentra una estatua de bronce del director valenciano; además, existe la Ruta de la Vaquilla, y en el interior de la oficina de turismo del pueblo (situada en el Palacio de Sada, casa natal de Fernando el Católico) hay dos salas expositivas con material gráfico y audiovisual del rodaje.
Capital de las Cinco Villas
Debido a la gran importancia que el pueblo tuvo durante la época de la Reconquista, en el 1711 Sos del Rey Católico fue nombrada capital de la comarca de las Cinco Villas. La localidad no tiene una extensión demasiado grande, por lo que es perfecta para visitar en una escapada de un solo día.
Uno de los elementos más interesantes que alberga el pueblo es el Castillo y su recinto amurallado. Se encuentra en lo alto de la peña Feliciana, la parte más alta de la localidad, y en sus inicios fue construido en madera. Con el paso del tiempo, la madera fue sustituida por la piedra y, del actual castillo del siglo XII que se conserva, el elemento más destacado es la Torre del Homenaje. De la muralla se conservan siete portales, que dan acceso al recinto de intramuros. Aunque el principal es el Portal de Zaragoza, el más reseñable es el Portal de la Reina, una esbelta torre en la que se pueden observar inscripciones de la guerra de la independencia.
Por los alrededores del Castillo se hallan dos elementos imprescindibles de Sos del Rey Católico: la Iglesia de San Esteban -templo religioso más importante del pueblo construido a mediados del siglo XI en el interior del cual destacan los murales góticos, la sillería del coro del siglo XVI y el órgano rococó-, y la Lonja, que en su día sirvió como mercado y espacio de reunión del concejo de la villa, y actualmente alberga la biblioteca municipal.
Para terminar la visita, puedes dirigirte a lo que actualmente es el barrio alto del pueblo, donde se encuentra la antigua judería medieval. Conformada en sus orígenes por una treintena de casas, el corazón de la judería está en la Plaza de la Sartén. Además de varios paneles informativos sobre la historia del barrio y Estrellas de David todavía en algunas fachadas, también se conserva el edificio de la antigua sinagoga.
