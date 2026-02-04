La villa de España donde nació el rey que unió las dos coronas más poderosas de la Península Ibérica: declarado Conjunto Histórico-Artístico, cambió su nombre tras su nacimiento

Uno de los elementos más interesantes que alberga el pueblo es el Castillo y su recinto amurallado. Se encuentra en lo alto de la peña Feliciana, la parte más alta de la localidad, y en sus inicios fue construido en madera. Con el paso del tiempo, la madera fue sustituida por la piedra y, del actual castillo del siglo XII que se conserva, el elemento más destacado es la Torre del Homenaje. De la muralla se conservan siete portales, que dan acceso al recinto de intramuros. Aunque el principal es el Portal de Zaragoza, el más reseñable es el Portal de la Reina, una esbelta torre en la que se pueden observar inscripciones de la guerra de la independencia.