La villa monumental y amurallada donde probar las mejores migas con huevo frito de España: perfecta para recorrer a pie entre palacios de conquistadores

Esta villa cacereña lo tiene todo para organizar una escapada perfecta: historia a raudales en cada esquina, un patrimonio arquitectónico que impresiona a primera vista y una gastronomía de las de sentarse sin prisa a disfrutar de la mesa. De Trujillo salieron en el siglo XVI personajes clave de la época del descubrimiento como Francisco Pizarro o Francisco de Orellana, y gran parte del oro y la fortuna que trajeron de vuelta terminó convertida en las majestuosas casas solariegas y palacios que vas a encontrar en tu visita.

La plaza principal de Trujillo con un monumento a los conquistadores de la tierra / Istock / Syldavia

Lo mejor que tiene Trujillo es que dejas el coche abajo y te olvidas de él durante toda tu escapada. Es un pueblo idóneo para patear a tu ritmo (hay alguna que otra cuesta, pero nada que no merezca la pena), subiendo por sus callejuelas empedradas desde la gran plaza hasta las murallas del castillo, y haciendo las paradas necesarias para reponer fuerzas con los mejores sabores de la tierra.

Adriana Fernández

De la monumental plaza Mayor a los palacios de la conquista

El punto de partida de cualquier ruta es su célebre plaza Mayor, un enorme espacio rodeado de arcos, terrazas e iglesias donde da gusto pararse un rato a no hacer absolutamente nada más que tomarse algo. En el centro se alza la tan conocida estatua ecuestre de Francisco Pizarro, y a su alrededor se concentran varias de las construcciones más importantes de la localidad.

Uno de los edificios que más llama la atención es el Palacio de la Conquista, mandado levantar por la propia familia de Pizarro, con un balcón renacentista en la esquina y unos escudos de armas esculpidos en piedra que son una verdadera obra de arte. A muy pocos metros se encuentran también el Palacio de San Carlos y el Palacio de Piedras Albas, además de la imponente iglesia de San Martín de Tours.

Plaza mayor en Trujillo. / Istock / lite_2046

Desde la misma plaza parten varias calles empedradas que van subiendo en dirección a la parte más antigua y elevada de Trujillo. En cuanto vayas dejando atrás el bullicio de los restaurantes y vas subiendo, las calles se vuelven más estrechas y empinadas, el trazado es más irregular y vuelve a reinar el silencio (ideal para meternos de lleno en el pasado medieval de la villa).

Vista de Trujillo. / Istock / StockPhotoAstur

En lo alto del cerro te espera el castillo de Trujillo, una gran fortaleza de origen árabe levantada entre los siglos IX y X que conserva buena parte de sus murallas y torres defensivas. Merece mucho la pena pagar la entrada y subir a la parte alta, ya que desde las almenas tienes una panorámica brutal de toda la dehesa extremeña extendiéndose hasta el horizonte y de los tejados rojizos del casco histórico a tus pies. Muy cerca del recinto amurallado puedes visitar también la bonita iglesia de Santa María la Mayor y la Casa-Museo de Pizarro. No te pierdas esta parada si te apetece profundizar en los detalles de la vida del conquistador y en la historia de la expansión española por América.

Hora de comer: las auténticas migas extremeñas con huevo frito

Después de subir cuestas, atravesar portones de piedra y recorrer las murallas del castillo, llega el momento más esperado de la escapada. En Trujillo las migas del pastor no son un simple plato tradicional para salir del paso, ¡son casi un ritual de la cocina local! Se elaboran a fuego lento utilizando pan de días anteriores, pimentón de la Vera, ajos, un buen chorro de aceite de oliva, chorizo y panceta bien sofritos, y se coronan en el plato con un huevo frito recién hecho para que rompas la yema con el tenedor y la mezcles con el pan. Ya estamos haciendo las maletas para escaparnos solo para volver a comer este sencillo manjar.

En casi todas las cartas encontrarás un plato de migas extremeñas o al pastor / Istock / gustavomunoz

A la hora de sentarte a comer vas a encontrar varias opciones excelentes sin salir del centro histórico. En plena plaza Mayor, el restaurante La Victoria prepara una receta tradicional de migas muy completa que incluye su chorizo, panceta, pimiento y el imprescindible huevo frito. Muy cerca, también en el corazón de la plaza, la Tapería Pretos ofrece otra gran alternativa para probar unas migas caseras buenísimas servidas en un ambiente muy acogedor.

Si prefieres darte un capricho y comer dentro de un edificio con historia, la mejor opción es reservar mesa en el Parador de Trujillo, en las dependencias del antiguo convento de Santa Clara, un edificio del siglo XVI. En su restaurante ofrecen unas migas del pastor con huevo frito espectaculares que te permiten seguir disfrutando del patrimonio histórico de la localidad mientras saboreas lo mejor de la mesa extremeña.