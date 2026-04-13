La "villa de las tres mentiras" que esconde una de las joyas del románico más bonitas del norte de España: calles de piedra intactas y acceso directo a la Capilla Sixtina del arte rupestre

Hay destinos de todo tipo y para toda clase de personas, incluso para aquellas que disfrutan de las pequeñas paradojas de la vida. El norte de España está repleto de pueblos pintorescos que esconden tras sus fronteras historias de lo más interesantes y curiosas. Como la de la conocida como "villa de las tres mentiras", porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Hablamos de Santillana del Mar, un pueblo del interior de Cantabria con poco más de 4.000 habitantes.