La villa medieval de Valencia donde todo gira en torno al vino: de origen prehistórico, tiene castillo, bodegas cueva y la fiesta de la vendimia más antigua de España
Sobran los motivos para organizar ya una escapada y descubrir esta joya del levante español que, además, acaba de ser elegida Ciudad Española del Vino.
Hay destinos en España que lo tienen todo. Desde yacimientos arqueológicos y palacetes señoriales, a iglesias góticas, cuevas que esconden bodegas, antiguos barrios judería y hasta modernas intervenciones artísticas en sus muros y medianeras.
Es precisamente lo que sucede en un municipio situado en levante español que, por si fuera poco, presume de ser el término municipal más grande de toda la provincia. Y no, no estamos hablando de Valencia ciudad.
Esta ciudad es el secreto mejor guardado de Valencia
Hoy ponemos rumbo a otro destino menos conocido que la capital valenciana, pero con tanta riqueza paisajística, histórica y cultural que bien merece una escapada para descubrirlo de cerca.
Y es que, a menos de 70 kilómetros de Valencia, se esconde Requena, una ciudad cuyo casco antiguo está tan bien conservado y guarda tantos tesoros, que está reconocido como Conjunto Histórico-Artístico. Y eso es solo el principio…
Declarada Bien de Interés Cultural
Requena fue uno de esos enclaves estratégicos durante la Edad Media, y las calles de su centro histórico, declarado Bien de Interés Cultural, son el mejor testigo. De trazado hispanomusulmán, la villa medieval de Requena es casi como un viaje al pasado.
El mejor legado es el barrio de la Villa, que transcurre entre calles estrechas, casonas y palacetes señoriales, y muchas fachadas de azulejos tradicionales. Una arquitectura civil que esconde maravillas como la Iglesia de Santa María, el templo más grande de Requena (y levantado en el siglo XIV), y la Iglesia del Salvador, ambas con impresionantes fachadas de estilo gótico isabelino.
Pero la joya de la corona a este lado del municipio es el castillo, una fortaleza de origen medieval que hoy está reconvertida en Museo de la Fiesta de la Vendimia. Porque si de algo puede presumir Requena es, precisamente, de vino. Además de tener una Denominación de Origen y formar parte de la Ruta del Vino Utiel-Requena (una de las 38 que actualmente configuran la marca Rutas del Vino de España), su pasado vitivinícola es único entre todas las regiones de España.
La relación de Requena con el vino se remonta a los tiempos de los íberos. Basta poner un pie en el “yacimiento de Las Pilillas, uno de los conjuntos arqueológicos más antiguos documentados en la península Ibérica que fue un gran centro de producción de vino”, como comentó el alcalde de Requena, Mario Sández, durante la última edición de Fitur.
La nueva Ciudad Española del Vino
Y eso no es todo. Requena tiene la fiesta del vino más antigua de España y una red de cuevas de origen árabe en las que todavía hoy se conservan enormes tinajas de aquella época. Además de modernas bodegas contemporáneas, muchas de ellas adscritas a la Ruta del Vino Utiel-Requena.
Todo ello ha hecho que Requena haya sido elegida recientemente como Ciudad Española del Vino por la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN. Y eso solo puede significar una cosa: que tenemos todo un año por delante para descubrirla de cerca.
