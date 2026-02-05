La villa medieval de Valencia donde todo gira en torno al vino: de origen prehistórico, tiene castillo, bodegas cueva y la fiesta de la vendimia más antigua de España

Pero la joya de la corona a este lado del municipio es el castillo, una fortaleza de origen medieval que hoy está reconvertida en Museo de la Fiesta de la Vendimia. Porque si de algo puede presumir Requena es, precisamente, de vino. Además de tener una Denominación de Origen y formar parte de la Ruta del Vino Utiel-Requena (una de las 38 que actualmente configuran la marca Rutas del Vino de España), su pasado vitivinícola es único entre todas las regiones de España.