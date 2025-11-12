La encantadora villa medieval de Soria que te lleva de viaje al pasado en solo dos calles: tiene muralla, castillo del siglo XIV, ermita románica y casas de adobe y madera

Se sabe que Calatañazor tuvo dos puertas de acceso al recinto amurallado, pero hoy solo se conserva el arco del postigo de la fuente. Pero no es el único resto arquitectónico que resiste en el pueblo. Los más llamativos son la ermita románica de la Soledad, situada a la entrada del pueblo y levantada en torno al siglo XII. Y justo al otro lado de la carretera, las ruinas románicas de la ermita de Juan Bautista, de la que solo queda la portada y los muros.