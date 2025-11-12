La villa medieval mejor conservada de España: es un pueblo de 360 habitantes, con un castillo del siglo XIII y el lugar donde nació un emperador romano

Su imponente silueta es prácticamente visible desde cualquier lugar del pueblo, y hoy es uno de los grandes emblemas de Pedraza. Y su torreón, actualmente reconvertido en museo, guarda un secreto con mucho arte: fue el lugar donde el pintor Zuloaga, uno de los más destacados de los inicios del siglo XX, tuvo su estudio. Lo que confirma que la historia de Pedraza sigue escribiéndose…