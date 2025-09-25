La villa medieval mejor conservada de España: tiene menos de 350 habitantes y es perfecta para una escapada de otoño
Es uno de los pueblos más bonitos de España, y motivos no le faltan a este rincón de la Sierra de Guadarrama.
La riqueza del patrimonio medieval de España es amplia. Tanto que cuando se trata de elegir el pueblo medieval más bonito o la villa medieval mejor conservada, la cosa se pone difícil. Sin embargo, siempre hay uno que no suele fallar en los listados. Y es ahí donde nos vamos de escapada ahora que estamos en otoño.
Ponemos rumbo hasta la provincia de Segovia, en Castilla y León, en busca de un pequeño pueblo de apenas 350 habitantes. Ahí, en medio de un entorno natural envidiable y con la sierra de Guadarrama como telón de fondo, sobresale la silueta de una villa medieval que ha llegado hasta nuestros días como detenida en el tiempo.
Su historia se remonta a la época romana, pero fue durante la Edad Media cuando la villa de Pedraza alcanzó su máximo esplendor, económico y cultural. Fue gracias a la industria de la lana merina: esta era zona de rebaños de ovejas, y la prosperidad del negocio hizo que muchas familias generasen grandes fortunas gracias a la exportación de la lana hacia el norte de Europa.
Eran los siglos XVI y XVII y Pedraza se convirtió en zona de paso y asentamiento de importantes personalidades de la época. Como el ‘place to be’ entre los destinos del momento. No es de extrañar que fuera entonces también cuando se construyeron la mayoría de casonas y palacetes que hoy salpican esta fascinante ciudad amurallada.
Qué hay que ver en esta villa amurallada tan bien conservada
Mucho antes de que las familias pudientes dieran un aspecto de villa noble a Pedraza, el pueblo ya contaba con un cinturón amurallado que lo rodeaba. Es del siglo XII y muchas de las calles que hoy permanecen dentro la muralla conservan aquel pavimento antiguo, de la misma manera que se preserva el carácter medieval de todo el pueblo.
Fue precisamente su excelente estado de conservación lo que hizo que Pedraza fuera declarada Conjunto Histórico en los años 50 del siglo XX pasado. Y, mucho más recientemente, incluida en la larga lista de los Pueblos Más Bonitos de España como una de las villas medievales mejor conservadas. Y es que no es para menos.
El título de pueblo más bonito de España no solo no le viene grande a Pedraza, sino que puede presumir con orgullo. La plaza Mayor y la calle Real, el ayuntamiento y la iglesia románica de San Juan, las casonas blasonadas y el castillo, son, posiblemente, los mejores ejemplos de su rico patrimonio, y los lugares que hay que ver de cerca cuando se visita Pedraza.
Solo hay una puerta de entrada para entrar en la villa medieval
Todo el conjunto urbano de Pedraza es sencillamente ejemplar, y singular. Tanto, que quien quiera visitarlo tiene que pasar por la única puerta que da acceso al centro histórico del pueblo: la puerta de la Villa. Como curioso es que las viviendas de nueva planta hayan mantenido la estética de las antiguas, con fachadas en las que se utiliza también la piedra, el hierro forjado y la teja más tradicional. El resultado es sin duda ejemplar.
