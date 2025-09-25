La villa medieval mejor conservada de España: tiene menos de 350 habitantes y es perfecta para una escapada de otoño

Todo el conjunto urbano de Pedraza es sencillamente ejemplar, y singular. Tanto, que quien quiera visitarlo tiene que pasar por la única puerta que da acceso al centro histórico del pueblo: la puerta de la Villa. Como curioso es que las viviendas de nueva planta hayan mantenido la estética de las antiguas, con fachadas en las que se utiliza también la piedra, el hierro forjado y la teja más tradicional. El resultado es sin duda ejemplar.