La villa medieval junto al mar donde visitar el palmeral más grande de Europa, declarado Patrimonio Mundial: perfecta para recorrer a pie y probar el arroz con costra

El primer núcleo urbano nació en el siglo V a.C., con la fundación de la íbera Helike en el hoy yacimiento de La Alcudia. De ello data la escultura de una dama que hoy recoge el nombre de la ciudad establecida. En el 26 a. C. se hicieorn con el control los asentamientos romanos, bautizando la región como Colonia Iulia Illici Augusta; y en torno al siglo X llegó el traslado a la unicación donde hoy permanece la ciudad de Elche: fundada por la población islámica junto a la medina de Ils, el río Vinalopó y el palmeral impresionante que rinde homenaje a su historia, 114 hectáreas datileras entre acequias.

En 2000, la Unesco lo inscribió en la lista de Patrimonios Mundiales. Al año siguiente reconoció como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad un drama sacro-lírico que se representa cada agosto en la basílica de la misma ciudad, y en 2009 sumó una tercera distinción, la inclusión en el registro de buenas prácticas de salvaguardia del Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, en una de sus pedanías. Tres reconocimientos en un mismo término municipal, que se extiende hasta el Mediterráneo con varios kilómetros de playas y dunas.

Sara Fernández García

Un bosque de palmeras dentro de la ciudad

El Palmeral de Elche se considera el mayor de Europa y el único del continente de origen norteafricano. Los primeros dátiles los trajeron probablemente los pobladores cartagineses, los romanos organizaron el primer sistema de riego elaborado de la zona y, en la segunda mitad del siglo X, bajo el Califato de Córdoba, se plantaron los huertos con las técnicas hidráulicas del norte de África.

Arquitectura de Elche, España en una mañana tranquila / Istock

Ese trazado sigue funcionando. Los huertos son parcelas rectangulares cercadas por hileras de palmeras que protegían del sol a los cultivos de debajo, y el agua llega por la Acequia Mayor del Pantano. En total, en el interior del casco urbano se suman hasta 70.000 plantas a lo largo de 97 huertas que, sumadas a los exteriores, ascienden a casi 200.000 ejemplares.

Fuente de Panorma en el interior del parque municipal de El Palmeral en Elche. / Istock

Pero para verlo de cerca lo suyo es hacer la Ruta del Palmeral, un itinerario perfectamente señalizado que empieza y termina en el Museo del Palmeral. El museo ocupa dos casas tradicionales del siglo XIX unidas por una pasarela y, además de explicar la historia del paisaje, muestra cómo se trenza la palma blanca, la que se blanquea atando las hojas y cubriéndolas para que no les dé la luz y que luego se usa el Domingo de Ramos. Desde allí, la ruta cruza la acequia y lleva hasta el Huerto del Cura y el parque Filet de Fora.

Para pasear, el Parque Municipal fue el primer jardín público de la ciudad. Se abrió en 1946, ocupa unos 20.000 metros cuadrados entre palmeras y guarda el Molí Real, un molino del siglo XVIII.

La palmera que bautizó una emperatriz El Huerto del Cura fue declarado Jardín Artístico Nacional en 1943, el mismo día que la Alhambra y el Generalife, y reúne unas mil palmeras junto a granados, naranjos e higueras. La estrella es la Palmera Imperial, bautizado así por Isabel de Baviera, Sissi, que le acompaña en forma de busto. Otras palmeras del huerto llevan nombres de visitantes ilustres, como Unamuno, Severo Ochoa u Óscar Esplá.

El casco medieval, a pie

El centro histórico se cruza en pocos minutos andando y concentra lo que queda de la Elche islámica y la villa posterior. La Torre de la Calahorra es la pieza más antigua. Se levantó entre finales del siglo XII y principios del XIII como parte de la muralla almohade y llegó a tener unos 30 metros de altura, hasta que un terremoto de 1829 derribó su parte superior. A unos pasos, en la plaza de la Mercè, el convento de Santa Lucía esconde los Baños Árabes, los únicos de época islámica que se conservan en la ciudad, con sus tres salas de agua fría, templada y caliente, la mejor conservada.

Baños árabes de Elche, Alicante / Istock

El Palacio de Altamira, declarado monumento histórico-artístico, se presenta como parte del sistema defensivo de la villa y alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Buena parte de sus piezas proceden del yacimiento de L'Alcúdia, a las afueras, donde apareció la Dama de Elche. El busto original, del siglo V antes de Cristo, está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, pero en la ciudad pueden verse réplicas, una de ellas en el propio Huerto del Cura.

Dama de Elche, emblema del arte ibérico, en un jardín. Palmeral de Elche, Alicante / Istock

La Basílica de Santa María cierra el recorrido. Se construyó sobre el solar de la antigua mezquita, con una fachada principal barroca de inspiración italiana, portadas rococó y un interior neoclásico, que le ha valido la distinción de Bien de Interés Cultural.

El mercado medieval Este otoño la ciudad lo programa también dentro del XXXI Festival Medieval d'Elx, que se celebra del 23 de octubre al 8 de noviembre bajo el lema 'Terra Regnum'. El festival arranca este fin de semana con espectáculos de calle y teatro. El Mercado Medieval llegará del 5 al 8 de noviembre con un centenar de puestos en la Plaça de Baix, las calles cercanas y la Glorieta.

El arroz que se cubre de huevo

El plato de la ciudad es el arroz con costra, un arroz al horno que se termina cubriendo con huevo batido hasta que forma una capa dorada y esponjosa. La base lleva carne, con conejo y pollo, embutido y tomate, y algunas versiones añaden garbanzos. Elche, Orihuela, Pego y Callosa de Segura se disputan su origen, y no hay una receta única.

Antiguamente se hacía con leña, y para cuajar el huevo se tapaba la cazuela con la costrera, una tapa metálica de doble fondo sobre la que se echaban brasas. Hoy se hace casi siempre en cazuela de barro y se termina en el horno. Se suele vincular con un "arròs en cassola al forn" con huevos encima que recoge el recetario de Ruperto de Nola, y en Elche se come al menos desde mediados del siglo XIX. Durante la posguerra llevaba tan poco arroz que lo llamaban "costravuida", y en los años sesenta empezó a servirse en restaurantes abiertos por trabajadores llegados con la industria del calzado. En 1974 la ciudad celebró su primer concurso de arroz con costra.