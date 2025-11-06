La villa medieval más espectacular de Europa está en España: es el único conjunto urbano medieval íntegro sin edificaciones modernas

En esa calle precisamente se ubica el Palacio de Peredo Barreda, un ejemplo del barroco. Algo que llama la atención es la cantidad de palacios y escudos que hay por todo Santillana. Esto tiene una explicación muy sencilla: el 80% de la población era noble en la antigua capital de la merindad de Asturias de Santillana. Del mismo modo se aprecia en otros edificios como la Casa de los Villa o Bustamante, la de la Parra o la del Águila.