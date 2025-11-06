La villa medieval más espectacular de Europa está en España: es el único conjunto urbano medieval íntegro sin edificaciones modernas
Este es uno de los pueblos más bonitos de España, con una naturaleza impresionante y un conjunto histórico espectacular.
Los pueblos medievales están a la orden del día, sobre todo en un país como España y un continente como Europa, pero realmente no son tantos los lugares que se mantienen casi intactos, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. No es una forma de hablar, es algo completamente real. Visitar estos pueblos que prácticamente se podrían contar con los dedos de una mano es como viajar a un pasado tan remoto como la Edad Media.
En el norte del país existe un refugio temporal cuyo casco urbano está exactamente igual que hace siglos. Quizá algo ha cambiado, pero todo está tan cuidado y respetado que transporta a cualquier persona a sus orígenes más profundos. A este pintoresco pueblo de Cantabria lo llaman la villa de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar; a pesar de que en su nombre así se deje entrever, Santillana del Mar.
El pueblo más bonito de España, según Sartre
Poco más de cuatro mil personas lo habitan y, aunque es uno de los más populares de la región, al ubicarse en el interior y no tener costa cuenta con menos ajetreo que otros que están bañados por el Cantábrico. Hace ya más de cien años, el escritor Benito Pérez Galdós quedó completamente prendado de esta villa y aseguró que "al entrar en ella parece que se sale del mundo". Algo más tarde, Jean-Paul Sartre lo calificó como "el pueblo más bonito de España".
Y así sigue siendo a día de hoy, una conjunción perfecta entre historia, belleza, tranquilidad y naturaleza en lo más profundo de Cantabria. Todo su patrimonio histórico-artístico se conserva en un estado excepcional, desde sus intrincadas callejuelas con casonas e importantes edificios hasta las cuevas de Altamira, que se consideran la Capilla Sixtina del arte rupestre y está a tan solo dos kilómetros de distancia de Santillana del Mar.
Palacios, casas señoriales y museos, los tres pilares del pueblo
Paseando por sus calles nos topamos con monumentos como la Colegiata de Santa Juliana, una joya románica que alberga en su interior un retablo gótico, 42 imponentes capiteles y un precioso claustro. Después aparece ante nuestros ojos el Palacio de los Velarde, una gran muestra de la arquitectura renacentista que destaca por su fachada, los escudos y los balcones. La historia se respira en cada esquina, desde la plaza Mayor hasta la calle de Juan Infante.
En esa calle precisamente se ubica el Palacio de Peredo Barreda, un ejemplo del barroco. Algo que llama la atención es la cantidad de palacios y escudos que hay por todo Santillana. Esto tiene una explicación muy sencilla: el 80% de la población era noble en la antigua capital de la merindad de Asturias de Santillana. Del mismo modo se aprecia en otros edificios como la Casa de los Villa o Bustamante, la de la Parra o la del Águila.
Tampoco se pueden pasar por alto los diferentes museos que se reparten por allí: el museo del Barquillero, con una elegante exposición de juguetes antiguos y una tienda de dulces típicos; el museo de las torturas, un espacio que no deja a nadie indiferente y que muestra los terrores que se aplicaban durante la Edad Media; o el museo Diocesano, junto al convento de las monjas clarisas, que cuenta con una colección sobre la tradición religiosa de Santillana.
