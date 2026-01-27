La villa medieval española donde el silencio es tan famoso como sus casas de piedra: es el último ejemplo de arquitectura típica de montaña y lleva en pie más de 10 siglos

Vamos hasta un lugar remoto de la provincia de León. Y es que ahí, a menos de 20 kilómetros de Ponferrada, en el extremo sur de la comarca de El Bierzo, se encuentra la región más montañosa del valle del Oza o Valdueza. Son los Montes Aquilanos. Y es ahí, rodeada de riscos y altas cumbres, donde se esconde uno de los pueblos más bonitos de España.