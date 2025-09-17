La villa medieval más curiosa de España tiene un museo lleno de lápidas sin nombres ni fechas: está en Galicia y es único en el mundo

Un pueblo que, a pesar de sonar siempre entre los más infravalorados, está considerado como la capital del Gótico en Galicia.

La villa medieval de Galicia que esconde uno de los museos más singulares y tétricos de Europa: más de 500 lápidas sin nombre / Istock / Rudolf Ernst

Toda España está salpicada de preciosos pueblos medievales, cascos históricos muy bien conservados que transportan a otras épocas del pasado con solo poner un pie en sus calles empedradas. Cada uno tiene particularidades que lo hace más especial si cabe, y hemos encontrado uno en el norte de la península que es único en Europa. Y en el mundo.

En el corazón de las Rías Baixas, a solo 36 kilómetros de Santiago de Compostela, se alza una villa gallega de larga tradición marinera. Hasta ahí, nada extraordinario, teniendo en cuenta que estamos en A Coruña, una provincia que es sinónimo de tradiciones vinculadas al mar y la pesca desde tiempos casi inmemoriales. 

El pueblo medieval de las Rías Baixas

El pueblo al que nos referimos es puro encanto medieval, situado en el punto más interior de la ría de Muros e Noia. Y eso ya es un rasgo diferenciador. Se trata de Noia, y la historia de la villa se remonta a los años de declive del imperio romano, cuando diferentes pueblos procedentes de Europa Central se asientan en la península Ibérica fundando diferentes parroquias (o núcleos de población). 

De aquellos tiempos poco queda ya, a excepción de vestigios arqueológicos como Castro de Baroña, un antiguo poblado fortificado y situado en lo alto de una península con vistas al mar en el que todavía se pueden ver los restos de 20 viviendas de planta circular. Está a solo 20 kilómetros de Noia y es una de las grandes joyas arqueológicas de Galicia. 

La capital del Gótico de Galicia

Lo que sí se conserva bien en Noia es el legado de su pasado medieval. Plazas y callejuelas, puentes, iglesias y soportales se entremezclan de manera casi armónica en la villa de Noa, como si de un escenario de cuento se tratara. Pero es real.

Su riqueza histórica y autenticidad arquitectónica es tan excelente, que Noia ha llegado a ser declarada como la mejor villa ojival de toda Galicia. Y eso es Gótico en estado puro. En su caso, Gótico marinero, un estilo propio en el que los rosetones, los arcos apuntados y los capiteles propios del Gótico se combinan con detalles y elementos decorativos que recuerdan y homenajean la vida en el mar.

El museo-cementerio con más lápidas medievales de Europa

El lugar medieval que hace que Noia sea realmente especial y diferente es la Iglesia de Santa María A Nova. Un edificio religioso levantado en el siglo XIV sobre una iglesia románica primitiva fechada en el siglo XII. Si se la compara con la otra gran iglesia de Noia, la de San Martino, es menos importante y de menor tamaño. Pero lo curioso es el tesoro que esconde dentro: un museo de laudas gremiales. O lo que es lo mismo: uno de los museos más singulares del mundo

Se trata de la colección de lápidas gremiales de la Edad Media más importante de Europa. Un conjunto formado por 500 losas sepulcrales de piedra y forma rectangular con las que cubrían las tumbas de los muertos que yacían debajo. 

Lo curioso es que por las marcas de las piedras, se sabe que cubrían los restos de artesanos de diferentes gremios de la época, desde sastres y zapateros a marineros, como no podía ser de otro modo en un santuario tan vinculado al mar. Y se sabe no porque lo ponga en los nombres (de hecho, no los hay) sino por las marcas de cantería y referencias simbólicas a cada oficio. 

Para mayor curiosidad, se dice que cada una de las tumbas reposaba sobre tierra sagrada de Jerusalén, lo que hace que este lugar sea todavía más enigmático y especial, a pesar de estar en uno de los pueblos más infravalorados de España.

