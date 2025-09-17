La villa medieval más curiosa de España tiene un museo lleno de lápidas sin nombres ni fechas: está en Galicia y es único en el mundo

El lugar medieval que hace que Noia sea realmente especial y diferente es la Iglesia de Santa María A Nova. Un edificio religioso levantado en el siglo XIV sobre una iglesia románica primitiva fechada en el siglo XII. Si se la compara con la otra gran iglesia de Noia, la de San Martino, es menos importante y de menor tamaño. Pero lo curioso es el tesoro que esconde dentro: un museo de laudas gremiales. O lo que es lo mismo: uno de los museos más singulares del mundo.