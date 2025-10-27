La villa medieval entre barrancos que tienes que descubrir este otoño: situada en lo alto de una roca fortificada, es uno de los pueblos más bonitos de Segovia
Es la combinación perfecta entre patrimonio histórico cultural y naturaleza en estado puro.
Hay un destino en Segovia que lo tiene todo para ser la escapada perfecta para hacer en otoño. Y es que, además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, es algo así como la puerta de entrada a uno de los paisajes naturales mejor conservados y más valorados de la región.
Podríamos estar hablando de Pedraza, el municipio que siempre aparece en los listados de los pueblos más bonitos, y que presume de castillo coronando el municipio; o de Riaza, con una plaza mayor porticada escondida dentro de su precioso casco viejo, declarado Conjunto Histórico, y muy cercana al hayedo de la Pedrosa.
Sin salir de Segovia, Ayllón también tiene uno de los Conjuntos Históricos mejor conservados de la provincia; y en su vecino Maderuelo se combina el entorno natural con el incalculable valor histórico del pueblo. Pero no, en esta ocasión estamos hablando del pueblo más antiguo de la provincia de Segovia, que no es otra que Sepúlveda.
El pueblo más antiguo de Segovia
En Castilla y León se esconde uno de los pueblos más antiguos de Segovia (Pedraza también suele aparecer en ese ránking), y de España. Una villa en la que se han encontrado restos de tiempos prehistóricos: desde herramientas del Paleolítico a objetos de cerámica hechos en el Neolítico.
Posteriormente estuvo ocupada algunos años durante el imperio romano. Aunque es en época medieval cuando adquiere fama y dibuja su silueta tal y como la conocemos hoy, levantado en lo alto de una gran roca fortificada, desde donde se contempla un paisaje de llanuras y hoces esculpidas por el tiempo y la erosión.
Se sabe que estuvo amurallada y que llegó a tener hasta siete puertas para acceder al interior del recinto fortificado, un entramado de callejuelas y plazas flanqueadas por casas de piedra caliza. Un centro que ha llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación, lo que le ha valido el título de Conjunto Histórico-Artístico.
Qué ver en esta bonita villa medieval
La joya del patrimonio de Sepúlveda está en su plaza Mayor o plaza del Trigo, una plaza porticada e irregular que conserva intacto el espíritu medieval. Este es el lugar en el que se encuentra el castillo de Fernán González, uno de los más antiguos de Segovia. Y eso que está fuera de las murallas, adosado a uno de los laterales de la plaza.
Sus cinco iglesias románicas son también parte del tesoro patrimonial de Sepúlveda. Llegó a tener hasta nueve, lo que confirma el valor que alcanzó el pueblo en el pasado. De todas ellas, merece la pena visitar la iglesia de los Santos Justo y Pastor, declarada Monumento Nacional en el año 1931.
Y luego están las casas blasonadas, esos caserones señoriales que presumen en sus fachadas de escudos heráldicos, retablos y notables elementos arquitectónicos y decorativos como cariátides. La Casa de las Conchas, la Casa de los González de Sepúlveda o la Casa del Conde de Sepúlveda son imprescindibles de ver en una visita a este bonito pueblo segoviano situado a poco más de hora y media desde Madrid.
