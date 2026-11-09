La villa manchega donde comer las mejores berenjenas de España: perfecta para recorrer a pie su plaza de galerías verdes y el único corral de comedias del siglo XVII que sigue en pie

"A La Mancha manchega que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino", dice una jota tradicional manchega. Lo que no menciona es una de las mayores delicias vegetales que existen en España y cuyo nombre ya hace referencia al lugar de donde proceden: las berenjenas de Almagro. Y es que solo pueden ser de allí porque es en la comarca de Campo de Calatrava donde se cultivan y luego se 'embuchan' en el aliño clásico que las llena de sabor.

Las clásicas berenjenas de Almagro en escabeche / Istock / Miguel Álvarez

Las berenjenas de Almagro están encurtidas normalmente en vinagre, aceite, pimentón, ajo, comino y sal; se comen frías, de aperitivo y con las manos, procurando mancharse uno lo menos posible. Si bien es una conserva que puede elaborarse en casa, todo manchego sabe que si quiere probar las mejores, debe irse hasta Almagro. La gastronomía habla mucho de un lugar, y en esta villa manchega sabemos de la herencia andalusí y árabe gracias a ella.

Adriana Fernández

Ya en el siglo XI, el agrónomo sevillano Abú Zacarías menciona la berenjena -una hortaliza que no existía antes en la Península Ibérica- y su conservación en vinagre en su 'Libro de la Agricultura'. En el XVII empiezan a aparecer refranes populares que demuestran su arraigo, como "en Almagro, berenjenas a carros". Pero realmente se empieza a popularizar después de la Guerra Civil, cuando se comercializa a gran escala en orzas de barro y garrafas por toda España.

Una plaza mayor única en el corazón de La Mancha

Almagro es mucho más que sus berenjenas, aunque haya quien tan solo viaje de una punta a otra de la provincia para cargar su despensa cada cierto tiempo. Si las berenjenas son un gran icono de la villa, la plaza Mayor y el Corral de Comedias son los otros dos. La plaza porticada llama la atención por sus galerías verdes acristaladas que antaño se convertían en tribunas para asistir a eventos festivos como las corridas de toros hasta 1785.

La plaza Mayor de Almagro, un espacio emblemático / Istock / Miguel Álvarez

Es el corazón de la localidad y una de las más especiales de todo el país. Su origen se remonta al siglo XIII y presenta una forma rectangular y alargada bastante curiosa que la hace perfecta para pasear. Está flanqueada por soportales con 81 columnas toscanas de piedra caliza y, sobre ellos, dos niveles de galerías de estilo centroeuropeo que no se ve en otros rincones de España -ni siquiera en Chinchón-. Es, además, la antesala del famoso Corral de Comedias.

Las galerías verdes de la plaza Mayor de Almagro / Istock / JOSE LUIS VEGA

Donde el teatro clásico sigue vivo

Se trata del único teatro de su género que sigue en pie actualmente. Nació de la ampliación del conocido como Mesón del Toro en 1628, tras la adquisición de edificios colindantes. Es la joya patrimonial más importante de Almagro. Como escribió el escritor Federico Madrid Jorreto, es uno de los pocos pueblos de La Mancha que "aún mantienen intacta su condición de sueño en vilo". En el Corral de Comedias se representa teatro desde 1629 con algunos parones.

El interior del Corral de Comedias de Almagro / Istock / Angelo D'Amico

A lo largo del siglo XVIII, el corral quedó prácticamente abandonado por la llegada del teatro a la italiana y cambios en las modas dramáticas. En 1954, el ayuntamiento lo adquirió, lo mandó restaurar, lo declaró Monumento Histórico-Artístico y logró que se reiniciara la actividad teatral. Además, desde 1978 alberga el Festival de Teatro Clásico de Almagro, de los más importantes de su clase. Solo sentarse en sus sillas ya es una experiencia espectacular.

Las calles de la villa de Almagro / Istock / Antonio Lopez Velasco

Conventos y palacios más allá de la plaza

Otro gran atractivo de Almagro son sus palacios y conventos. El más famoso es el antiguo convento franciscano del siglo XVI hoy convertido en Parador Nacional. También destacan otros edificios sacros como la iglesia de San Agustín o el monasterio de la Concepción Bernarda. En cuanto a palacios, el Palacio Maestral, que acoge el Museo Nacional de Teatro es de los más característicos. Un lugar donde el Siglo de Oro queda al alcance de cualquiera, al igual que desde el Corral de Comedias.