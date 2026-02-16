La villa de España donde nació Miguel de Cervantes, el dramaturgo más conocido del mundo: molinos como gigantes y perfecta para visitar en cualquier época del año

Más allá de Cervantes y El Quijote, Alcázar guarda una dulce sorpresa. Y es que entre sus calles se esconde una pastelería que está entre las mejores del mundo. Se trata de La Rosa, una confitería familia regentada actualmente por Jesús Quirós, quinta generación, y que ha sido seleccionada para representar a España en la competición internacional World Chocolate Masters 2026. Pasar por su obrador sí que es llevarse un buen sabor de boca de Alcázar de San Juan.