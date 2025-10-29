La villa más bonita del mundo está en España, según la ONU: un pueblo marinero entre volcanes, acantilados y plantaciones de café

Las plantaciones cafeteras de Agaete son únicas en todo el territorio europeo, no hay ningún otro destino del continente que se dedique a la producción de café. Y en este pueblo de Gran Canaria se hace desde hace más de dos siglos, gracias a una excelente combinación de clima (seco y cálido) y tierra volcánica para el cultivo, situada entre montañas que protegen las plantaciones y dan un característico sabor a su café.