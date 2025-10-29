La villa más bonita del mundo está en España, según la ONU: un pueblo marinero entre volcanes, acantilados y plantaciones de café

Es la primera vez que un municipio de las Islas Canarias entra en la prestigiosa lista elaborada anualmente por ONU Turismo.

El pueblo más bonito del mundo al que tienes que ir una vez en la vida: entre volcanes, acantilados y plantaciones de café
El pueblo más bonito del mundo al que tienes que ir una vez en la vida: entre volcanes, acantilados y plantaciones de café / Istock / t

Es la primera vez que un destino de las Islas Canarias entra en el selecto grupo de The Best Tourism Villages, la lista elaborada por ONU Turismo con la que distingue a las localidades rurales más comprometidas con la sostenibilidad y la autenticidad de su territorio. 

Las Canarias se estrenan con un municipio que es un tesoro, una villa pesquera rodeada de un paisaje volcánico. O, como ha dicho la propia ONU en su proclamación, un lugar “donde las montañas se encuentran con el Atlántico”. Y esa villa no es otra que Agaete

Adriana Fernández

Agaete, en Las Palmas, al noroeste de la isla de Gran Canaria, es el municipio elegido como Mejor Pueblo Turístico del Mundo por la ONU en 2025. Un título que comparte con otro bellísimo destino rural nacional, Ezcaray, en La Rioja

El precioso pueblo de Ezcaray, el otro más bonito del mundo, según ONU Turismo.

El precioso pueblo de Ezcaray, el otro más bonito del mundo, según ONU Turismo.

 / Istock

Son los dos únicos pueblos españoles que este año han pasado a engrosar la lista de 52 destinos elaborada anualmente por el organismo internacional, en reconocimiento a su apuesta por un turismo sostenible y de defensa del patrimonio material e inmaterial. 

Qué ver en el pueblo más bonito de Gran Canaria

El territorio de Agaete apenas suma 45 kilómetros cuadrados (en los que conviven alrededor de 5.600 habitantes), y es uno de los asentamientos más antiguos de la isla, con yacimientos prehistóricos y pasado aborígen. Su centro histórico es un entramado de callejuelas y casas blancas pintadas de cal, que contrastan con el negro del paisaje volcánico y el verde de las huertas y plantaciones que rodean la localidad: ese es su gran tesoro

La plantaciones de café que rodean el municipio son su gran tesoro.

La plantaciones de café que rodean el municipio son su gran tesoro.

 / Istock

Y es que, si destaca por algo respecto al resto de poblaciones vecinas, es por la combinación de su larguísima tradición pesquera con la del cultivo del café, considerado único en Europa y que lo convierte, según la ONU, en un destino rural ejemplar en todo el mundo

El único destino cafetero de Europa

Las plantaciones cafeteras de Agaete son únicas en todo el territorio europeo, no hay ningún otro destino del continente que se dedique a la producción de café. Y en este pueblo de Gran Canaria se hace desde hace más de dos siglos, gracias a una excelente combinación de clima (seco y cálido) y tierra volcánica para el cultivo, situada entre montañas que protegen las plantaciones y dan un característico sabor a su café

Noticias relacionadas

Los cinco planes imprescindibles en Las Palmas de Gran Canaria

Los pueblos más bonitos de Gran Canaria

Gran Canaria insólita: ruta por el norte y el este de la isla entre volcanes, pueblos con historia y naturaleza salvaje

Es el único destino de Europa que produce café.

Es el único destino de Europa que produce café.

 / Istock

El tueste también se hace de manera tradicional, siguiendo el método ancestral de producción. “Esta singular tradición agrícola se preserva mediante prácticas sostenibles que protegen la salud del suelo, conservan el agua y promueven la biodiversidad”, aseguran desde la plataforma de Best Tourism Villages.

Tags _
España
Gran Canaria
destino rural
Escápate Cerca
Pueblos más Bonitos de España

Síguele la pista

  • Lo último