La villa más bonita del mundo está en España, según la ONU: un pueblo marinero entre volcanes, acantilados y plantaciones de café
Es la primera vez que un municipio de las Islas Canarias entra en la prestigiosa lista elaborada anualmente por ONU Turismo.
Es la primera vez que un destino de las Islas Canarias entra en el selecto grupo de The Best Tourism Villages, la lista elaborada por ONU Turismo con la que distingue a las localidades rurales más comprometidas con la sostenibilidad y la autenticidad de su territorio.
Las Canarias se estrenan con un municipio que es un tesoro, una villa pesquera rodeada de un paisaje volcánico. O, como ha dicho la propia ONU en su proclamación, un lugar “donde las montañas se encuentran con el Atlántico”. Y esa villa no es otra que Agaete.
Agaete, en Las Palmas, al noroeste de la isla de Gran Canaria, es el municipio elegido como Mejor Pueblo Turístico del Mundo por la ONU en 2025. Un título que comparte con otro bellísimo destino rural nacional, Ezcaray, en La Rioja.
Son los dos únicos pueblos españoles que este año han pasado a engrosar la lista de 52 destinos elaborada anualmente por el organismo internacional, en reconocimiento a su apuesta por un turismo sostenible y de defensa del patrimonio material e inmaterial.
Qué ver en el pueblo más bonito de Gran Canaria
El territorio de Agaete apenas suma 45 kilómetros cuadrados (en los que conviven alrededor de 5.600 habitantes), y es uno de los asentamientos más antiguos de la isla, con yacimientos prehistóricos y pasado aborígen. Su centro histórico es un entramado de callejuelas y casas blancas pintadas de cal, que contrastan con el negro del paisaje volcánico y el verde de las huertas y plantaciones que rodean la localidad: ese es su gran tesoro.
Y es que, si destaca por algo respecto al resto de poblaciones vecinas, es por la combinación de su larguísima tradición pesquera con la del cultivo del café, considerado único en Europa y que lo convierte, según la ONU, en un destino rural ejemplar en todo el mundo.
El único destino cafetero de Europa
Las plantaciones cafeteras de Agaete son únicas en todo el territorio europeo, no hay ningún otro destino del continente que se dedique a la producción de café. Y en este pueblo de Gran Canaria se hace desde hace más de dos siglos, gracias a una excelente combinación de clima (seco y cálido) y tierra volcánica para el cultivo, situada entre montañas que protegen las plantaciones y dan un característico sabor a su café.
El tueste también se hace de manera tradicional, siguiendo el método ancestral de producción. “Esta singular tradición agrícola se preserva mediante prácticas sostenibles que protegen la salud del suelo, conservan el agua y promueven la biodiversidad”, aseguran desde la plataforma de Best Tourism Villages.
