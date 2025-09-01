La villa amurallada más bonita de Castilla y León está a orillas del Duero: repleta de joyas románicas y con una plaza castellana

En el corazón de la provincia de Soria, a orillas tranquilas del río Duero, se encuentra Almazán, un lugar que encierra siglos de historia y un encanto que conquista a quien la visita. Su nombre, de origen árabe (al-mahsan, “el fortificado”) ya da pistas de lo que encontrarás; una localidad rodeada por murallas medievales, con iglesias románicas, un casco histórico bien conservado y una plaza mayor que es pura esencia castellana. Si buscas un destino auténtico, sin aglomeraciones y con mucho que contar, Almazán es una parada obligada en Castilla y León... Y es que Soria es un lugar para vivir, para recordar y para morir. Como decía Machado: "Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva".