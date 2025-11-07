Vilanova i La Geltrú: Gastronomía de película
Vilanova i La Geltrú se ha ganado un lugar destacado en el mapa culinario gracias a su tradición y a una manera muy suya de entender la mesa: con alma, raíces y sabor a sal.
En Vilanova i la Geltrú, la gastronomíaes puro cine: el pescado hace de protagonista absoluto y el Mediterráneo es el mejor plató imaginable, lleno de luz, textura y memoria. Los ranchos marineros —los guisos tradicionales de los pescadores— son como esas escenas inolvidables que se quedan grabadas para siempre en el espectador:contundentes y auténticas. Puro cinémavérité.
Cada receta es unasecuencia que comienza en el puerto y termina en la mesa, con el mar como director invisible. Cada aroma funciona como un travelling hacia el pasado; cada fragancia,un primer plano de tradición; cada bocado, el clímax de una historia que se repite y se renueva, generación tras generación. Porque en esta cocina hay ranchos (marineros) sin cowboys, cananas sin revólver ni duelo final, galeras queno necesitan remos para avanzar, xató sin Camelot y (peces) emperadores que no son los últimos pero se quedan los primeros en el ranking del sabor. Aquí los protagonistas no son ficticios: llevan redes, barcas y manos curtidas en salitre. La épica es cotidiana.
La tradición culinaria de Vilanova i la Geltrú ofrece un repertorio propio, genuino y profundamente ligado a su identidad marinera. No solo alimenta: narra. Cada plato es un relato, un paisaje y un pedazo de memoria colectiva servido en bandeja. Y qué mejor telón de fondo que la reciente distinción de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025, un reconocimiento que confirmalo que aquí ya sabían, que las historias del mar saben mucho mejor.
Mas información en www.vilanovaturisme.cat
Síguele la pista
Lo último