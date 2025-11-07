Vilanova i La Geltrú: Gastronomía de película

Cada receta es unasecuencia que comienza en el puerto y termina en la mesa, con el mar como director invisible. Cada aroma funciona como un travelling hacia el pasado; cada fragancia,un primer plano de tradición; cada bocado, el clímax de una historia que se repite y se renueva, generación tras generación. Porque en esta cocina hay ranchos (marineros) sin cowboys, cananas sin revólver ni duelo final, galeras queno necesitan remos para avanzar, xató sin Camelot y (peces) emperadores que no son los últimos pero se quedan los primeros en el ranking del sabor. Aquí los protagonistas no son ficticios: llevan redes, barcas y manos curtidas en salitre. La épica es cotidiana.