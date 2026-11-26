La Navidad ya está aquí y qué mejor plan que visitar los parques navideños más bonitos con tus seres queridos y disfrutar de su magia. Lo mejor es que para verlos no tendrás que coger un avión y cruzar el charco y, si eres de Madrid, tampoco tendrás que desplazarte ni a Vigo ni Málaga. Si todavía no sabes de cuál estoy hablando, me refiero al parque navideño más grande de España, con más de 100.000 metros cuadrados: el parque navideño “Mágicas Navidades” en Torrejón de Ardoz.

Vídeo de Yan Carlos Toledo

Declarado Fiesta de Interés Turístico, este recinto convierte a Torrejón de Ardoz, nombrada Capital Europa de la Navidad, en uno de los destinos imprescindibles de estas fechas por sus más de 100.000 metros cuadrados que te permitirán disfrutar de sus montajes y pasear con comodidad, lejos de las aglomeraciones de las grandes ciudades. Aquí podrás patinar sobre hielo, montar en una noria gigante hasta visitar la Casa de Papá Noel, todo un espectáculo que no puedes perderte.

Navidad Torrejón / Madrid Secreto

Ya tienes plan para estas navidades y al lado de casa

Entrar al parque es como meterte en una película de navidad, lo primero que vemos nada más entrar es su Puerta Mágica, una estructura luminosa de gran formato que realiza varios pases cada tarde-noche con música sincronizada y efectos de luz. Su gran Belén Monumental es uno de los puntos más visitados del parque y uno de los belenes a tamaño real más grandes de España. Recrean distintas escenas del nacimiento y oficios tradicionales con figuras detalladas, arquitectura de época y efectos del agua.

Parque de Navidad de Torrejón de Ardoz / Time Out

Para los más pequeños, hacer una visita a Papá Noel y los Reyes Magos no puede faltar. Además, podrán ver trabajar a los elfos o pajes y poder entregar en mano su carta a Papá Noel y hablar con él, una experiencia que nunca olvidarán. También dentro está su famoso mercado navideño, se trata de casetas donde podrás comprar todo tipo de productos desde artesanía, adornos navideños, regalos y dulces típicos de la fecha.

Parque de Navidad de Torrejón de Ardoz / Istock / Ivan Las Heras

Y para los más aventureros, la gran noria de hasta 42 metros de altura, que te ofrece las mejores vistas a todo el recinto. Aunque si te dan miedo las alturas no te preocupes, hay otras alternativas más asequibles como montañas rusas infantiles, famosos trenes de navidad y casetas de feria. Aparte, acoge musicales familiares, actuaciones de los personajes propios del parque y desfiles navideños.

¿Y si te entra el hambre?

Si ya te has montado en la noria y has visitado todos los puestos y tiene un hambre infernal, no te preocupes, el Bierhaus, es el espacio de restauración más grande del recinto donde disfrutarás de unas buenas salchichas tipo bratwurst, codillo, hamburguesas, patatas y jarras de cerveza, además de contar con música en directo y animación. Y si todavía no te termina de gustar del todo, hay varios Food Trucks repartidos a lo largo del recinto que ofrecen mucha variedad de comida, desde hamburguesas, patatas, bocadillos de calamares y pizzas al corte.

Torrejon Navidad / Guía de la Madre Moderna

Y para los más dulzones, puestos repartidos por los paseos principales donde tomar chocolate caliente con churros o porras, gofres, crepes y dulces típicos muy demandados cuando las temperaturas bajan. Para acompañar bebidas calientes como vino caliente, caldos calientes y cafés para llevar.