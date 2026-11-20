Con más de 74 metros de altura en total, España cuenta con un Belén que ostenta el título de ser el más alto del mundo. Solo con tres figuras, su espectacularidad le ha llevado a entrar de manera oficial en el Libro Guinness de los Récords por ser el nacimiento más alto del mundo. Y no está ni en Madrid, ni en Barcelona, ni siquiera en Vigo, sino en Alicante.

Es el Belén más alto del mundo / Istock / Detlef Voigt info@gph-foto.de

Se trata del Belén Monumental Sagrada Familia de Alicante, una instalación navideña que consiguió entrar en el Libro Guinness de los Récords en 2020 por tener las figuras de nacimiento más altas del mundo. Solo San José mide tanto como un edificio de seis plantas, lo que le obliga a tener una estructura de casi una tonelada de hierro.

Adriana Fernández

Cuánto mide el Belén más alto del mundo

Está compuesto por tres figuras originales, obra del artista alicantino José Manuel García Esquiva, conocido como Pachi, que juntas suman solo entre ellas 32 metros de altura. Solo San José, uno de los protagonistas de este nacimiento, mide 18,10 metros, siendo la figura más alta de todas, como decíamos. Mientras que la virgen María, tiene 10,58 metros y el niño Jesús ‘solo’ 3,32 metros.

Con estas dimensiones, el Belén de Alicante consiguió arrebatar el título a su predecesor, un nacimiento instalado en Monterrey (México), que ostentaba el récord desde 1991. Sus figuras sumaban 28,58 metros, mucho menos que las de Alicante.

Tiene el Récord Guinness del mundo al más alto / Ayuntamiento de Alicnte

Un belén de estilo modernista

Ni por la forma, ni por el color, este nacimiento no reproduce la estética habitual de las figuras de belén, sino que el objetivo de su escultor era darle una identidad artística vinculada a Alicante. De hecho, esa era la idea del Ayuntamiento cuando impulsó un concurso para crear un nacimiento monumental que se convirtiera precisamente en eso: en una imagen reconocible de la Navidad de la ciudad. Bajo esa premisa, el escultor tomó como referencia el modernismo de principios del siglo XX, inspirándose en artistas como Vicente Bañuls, Daniel Bañuls y José Gutiérrez.

Y aunque en el origen solo contaba con tres figuras, el nacimiento se completó (después de conseguir entrar en el Guinness) con tres figuras más, correspondientes a cada uno de los Reyes Magos que acompañan tradicionalmente el Belén: Melchor (de 11 metros), Gaspar (de 15,6 metros) y Baltasar (la más alta de todas con 16 metros de altura).

Originalmente se instaló en la plaza del Ayuntamiento (en el año 2020), solo un año después se trasladó a la confluencia de la Explanada de España con la Rambla de Méndez Núñez, convirtiéndose en una de las imágenes navideñas más reconocibles de la ciudad de Alicante.

El paseo marítimo más bonito del mundo

La Explanada es, de hecho, otro de los grandes atractivos de la ciudad. Y es que se trata de un paseo marítimo que discurre paralelo al puerto y que está flanqueado por cuatro hileras de palmeras. Uno de sus grandes atractivos es que su pavimento reproduce ondas que evocan el movimiento del Mediterráneo y está formado por 6,6 millones de teselas de mármol de tres colores.