Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025

La Navidad de Vigo no encuentra techo. Lo mismo que su árbol gigante de Porta do Sol que, metro a metro, cada año es más alto -hoy mismo se instaló la estrella que lo corona-. Pero la ciudad verá en 2025 como la expansión navideña no solo es hacia arriba, sino también a lo ancho. Más luces, más atracciones, más adornos, más mercados, más sorpresas... El estirón de los atractivos de la Navidad de Vigo será de tal calado que habrá nuevos puntos neurálgicos como lo son ya Porta do Sol, la Alameda, Policarpo Sanz o Príncipe.