No lo decimos nosotros, lo confirman los expertos: sobran argumentos para decir que este es uno de los auditorios más extraordinarios del mundo, concebido para aprovechar al máximo la luz natural y que, además, está declarado Patrimonio Mundial. No es de extrañar que sea una de las grandes obras del Modernismo catalán. Y sí, como ya habréis podido imaginar, está en Barcelona.

Una de las grandes obras del Modernismo catalán / Istock

Hablamos del Palau de la Música, ese icono catalán que, además, presume de ser la única sala de conciertos declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así es desde hace casi 30 años, cuando fue inscrito (el 4 de diciembre de 1997) junto con el Hospital de Sant Pau, dentro del conjunto patrimonial dedicado a las obras de Lluís Domènech i Montaner en Barcelona.

Sara Fernández García

Ya entonces la UNESCO destacaba expresamente su singularidad como sala de conciertos modernista, su autenticidad y su valor artístico, histórico y simbólico universal. Porque aunque haya gente que piensa que es un teatro, lo cierto es que el Palau nació ya como auditorio y sede del Orfeó Català (sociedad coral fundada en 1891 por Lluís Millet y Amadeu Vives que desempeñó un papel fundamental en la recuperación y difusión de la música coral catalana), no como teatro de representación dramática.

Espectacular interior del auditorio. / Vecchi, Matteo

Una cúpula invertida de vidrieras de colores

El aprovechamiento de la luz natural es, probablemente, su característica arquitectónica más fascinante. Y es que el arquitecto consiguió que la luz natural se convirtiera en uno de los elementos protagonistas del edificio frente a otros aspectos más estéticos o constructivos. Al respecto, la gran protagonista es una cúpula invertida de vidrieras de colores azul y dorado, situada en el centro del techo de la sala de conciertos.

Diseñada por el artista del vidrio Antoni Rigalt, los expertos dicen que tiene forma de gota y representa simbólicamente el sol. Y basta ponerse bajo ella para contemplar ese momento mágico en el que la luz entra desde la cubierta y se filtra a través de esta estructura acristalada, iluminando el auditorio y creando un efecto de colores muy particular.

La cúpula es uno de los grandes iconos del Palau / Wikimedia Commons

No es obra de Gaudí, aunque lo parece

Su estética modernista puede llevar a pensar que el Palau de la Música es obra del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí. Pero no, no todas las grandes obras del Modernismo catalán fueron ejecutadas por el genial arquitecto. Y, en este caso, el nombre que hay detrás es otro de los grandes referentes del movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX.

Se trata de Lluís Domènech i Montaner, otro de los grandes representantes del Modernismo catalán, junto a Antoni Gaudí y Josep Puig i Cadafalch. Arquitecto, profesor y político, defendió una arquitectura que integraba estructura, artes decorativas, artesanía y referencias a la identidad cultural catalana.

No es de Gaudí, aunque lo parece / Wikimedia Commons

Y lo interesante es que está considerado una figura fundamental de la arquitectura modernista europea. No es de extrañar que la UNESCO haya reconocido al Palau y el Hospital de Sant Pau como dos de sus contribuciones más sobresalientes a la arquitectura de Barcelona.

Los cuatro detalles más bonitos del Palau

Para quien no lo conozca, diremos que hay varios detalles que convierten a este edificio en una obra de arte total:

La fachada escultórica

Incorpora un conjunto de esculturas de Miquel Blay dedicado a la canción popular catalana, además de mosaicos, cerámicas y elementos florales.

Las columnas del balcón

Están decoradas con mosaicos de motivos florales y colores intensos. Cada una tiene su propia composición ornamental.

Detalles del interior del auditorio. / Vecchi, Matteo

Las musas del escenario

Dieciocho figuras femeninas, diseñadas por Eusebi Arnau y realizadas con la colaboración de Lluís Bru, combinan escultura y mosaico.

La estructura metálica

Fue una innovación para la época y permitió crear un espacio interior diáfano, amplio y luminoso.