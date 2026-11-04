Ni Viena ni Salzburgo, uno de los mercadillos navideños más bonitos de Europa está en la ciudad del mudéjar Patrimonio de la Humanidad: una basílica barroca de 11 cúpulas, un belén monumental y más de un millón de visitantes

La Navidad pasada, en el primer mes después del encendido de luces, cerca de 2,6 millones de personas pasaron por una misma plaza. Casi 335.000 se pararon a ver su nacimiento, que el Ayuntamiento monta en el mismo sitio desde 1972, en la plaza del Pilar de Zaragoza.

Navidad en la ciudad de Zaragoza en Aragón, España, decoración en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar / Istock / unaihuiziphotography

Este año, los operarios empezaron a descargar las piezas el 27 de octubre. A finales de noviembre se encienden las luces y la plaza queda así hasta Reyes, con el belén en el centro, el mercado a los lados y, al fondo, las torres y las cúpulas del Pilar.

Adriana Fernández

Las casetas, a un lado y a otro

El mercado no ocupa un único rincón. Sus unas 40 casetas se reparten entre las dos orillas de la plaza, unas frente al Ayuntamiento y otras junto a la fuente de la Hispanidad, de modo que para verlas todas hay que cruzar de un extremo a otro pasando por delante de la basílica. Se vende de todo un poco, desde productos de la tierra y dulces de Navidad hasta artesanía y regalos, y hay puestos de bebidas calientes, además de dos carpas cubiertas para sentarse a comer.

El mercado espera a los pies de una basílica monumental. / Istock

Entre semana cierra a las diez de la noche, y los sábados y festivos alarga hasta las doce. Hace dos Navidades ya pasaron por él más de un millón de personas, la mitad más que el año anterior.

Para los niños, la plaza tiene su propio circuito: una pista de hielo cubierta de 600 metros cuadrados, una bajada de trineos de 38 metros, un carrusel y la casita de Papá Noel, que espera visitas hasta el día 24.

Árbol de Navidad en la plaza del Pilar. / Istock / topillo

Un nacimiento a escala humana

El belén está en la bandeja central y se entra gratis, sin reserva. Lo que sorprende al primero que lo recorre es el tamaño: más de cien figuras, 56 de ellas a tamaño real, colocadas sobre más de mil metros cuadrados de paisaje con un pequeño lago, olivos y casas de pueblo. Uno pasea entre ellas como por una aldea, con el Portal en un extremo, el palacio de Herodes y el zoco de los mercaderes en otro, y por el camino los talleres del carpintero, el alfarero y el herrero, que recuerdan los oficios de los pueblos de Aragón.

Luces de Navidad en la plaza del Pilar en Zaragoza, Aragón / Istock / topillo

Prepara tu visita Se visita por la mañana, de 11.00 a 14.00, y por la tarde, de 16.00 a 21.00, que es cuando las luces de la plaza ya están encendidas.

Su forma ha ido cambiando. En 2021 se dibujó como un abanico, un manto abierto hacia la basílica, y el año pasado volvió a la planta triangular.

Las once cúpulas del Pilar

La basílica ocupa todo un lado de la plaza, y desde el belén se ve entera. Su historia empieza en 1681, cuando la iglesia gótico-mudéjar que había se quedó pequeña para tanta devoción. La empezó Felipe Sánchez, la corrigió Herrera el Mozo y, desde 1750, Ventura Rodríguez le dio el interior que tiene hoy y la Santa Capilla. El templo creció hasta los 130 metros de largo y acabó cubierto por once cúpulas, aunque sus cuatro torres no se terminaron hasta 1961.

Vista de la basílica pilar en Zaragoza / Istock / Lorena C.

Dentro hay que buscar a la Virgen, que es mucho más pequeña de lo que su fama hace pensar: una talla dorada de unos 36 centímetros sobre una columna de jaspe. La columna va siempre vestida con un manto, salvo los días 2, 12 y 20 de cada mes, cuando se deja ver. Encima, en una de las cúpulas, está la Regina Martyrum que Goya pintó en 1781, y al fondo, el retablo mayor de alabastro que Damián Forment talló a comienzos del siglo XVI. Junto a la Santa Capilla se exponen dos de las cuatro bombas que cayeron sobre el templo en agosto de 1936. Ninguna explotó.

Ciudad de Zaragoza en España / Istock

El mudéjar, al otro extremo

Si se camina hacia el este, la plaza termina en La Seo, la catedral del Salvador. Se levantó sobre el foro de la ciudad romana y sobre la mezquita mayor, y el alminar de aquella mezquita sigue en parte dentro de su torre. Merece la pena rodearla para ver el muro de la Parroquieta de San Miguel, del siglo XIV, con su ladrillo y su cerámica vidriada.

La catedral del Salvador o La Seo de Zaragoza es una catedral católica romana de Zaragoza / Istock

Ese muro forma parte del mudéjar aragonés que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1986 y amplió en 2001. Sus otras dos piezas en Zaragoza quedan a un paseo. Una es la iglesia de San Pablo, con su torre octogonal de ladrillo y azulejo y otro retablo de Forment. La otra es la Aljafería, el palacio que los reyes de la taifa de Zaragoza levantaron en el siglo XI y que los cristianos reformaron después, con un artesonado dorado en el Salón del Trono.