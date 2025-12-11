Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: "Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer"

Desde su punto de vista viajero, Cehegín aparece como un auténtico viaje en el tiempo. La ciudad, con más de 2.400 años de historia, ha sido habitada por distintas civilizaciones a lo largo de los siglos, entre ellas romanos y visigodos. En sus imágenes destacan su carácter histórico y la sensación de estar recorriendo un espacio detenido en otra época. No es casual que su casco medieval fuera declarado Conjunto Histórico-Artístico ya en los años 80 ni que reciba el sobrenombre de “el pueblo de las Maravillas”.