El viaje en tren más bonito del mundo tiene vagones de la Belle Époque: cuesta menos de 100 euros y tiene paradas gastronómicas en “huertas históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad”

La aventura del tren, el cual funciona los fines de semana de primavera y otoño, comienza en la misma Estación de Delicias, donde los pasajeros son recibidos por un grupo de actores, presentes durante el viaje, en el que recrean la historia tanto del tren como de los sucesos históricos que tuvieron lugar en el Real Sitio. Una vez en la localidad de Aranjuez, el abanico de oportunidades disponibles para el viajero es de lo más amplio: desde descubrir los rincones más secretos de la ciudad, respirar el aire de su entorno natural, o disfrutar de una deliciosa experiencia gastronómica.