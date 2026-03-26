El viaje en tren más bonito del mundo tiene vagones de la Belle Époque: cuesta menos de 100 euros y tiene paradas gastronómicas en “huertas históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad”
Un trayecto envuelto por una atmósfera de lo más romántica, y que te llevará a una de las ciudades con más historia del país.
Con los tiempos que corren últimamente, una de las mejores cosas que podemos hacer para evadirnos un rato es idealizar la vida; crearnos nuestras propias fantasías y creernos, aunque sea tan solo durante unas pocas horas, que el mundo en el que vivimos es otro, un mundo en el que podemos ser quien queramos ser y donde sucede lo que nosotros soñamos que pase.
Si bien crearnos nuestras propias fantasías es algo que podemos hacer por cuenta propia, sin la ayuda de nada ni nadie, a veces la ayuda externa puede hacer maravillas. Una de las maneras con las que uno puede evadirse de la realidad de una manera más sencilla es viajando en tren; aunque un tren moderno podría servirnos, un tren vintage puede ser de mucha más ayuda para hacernos creer que hemos viajado a otra época.
Viaje a un destino único
Con salida desde el Museo del Ferrocarril de Madrid, en la histórica Estación de Delicias, el Tren de la Fresa ofrece una verdadera experiencia cultural y aventura única, una experiencia que permite al pasajero viajar del mismo modo que lo hacían nuestros antepasados. Desde su inauguración en el año 1984, el Tren de la Fresa rememora el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid, el cual fue construido en el año 1851 para unir la ciudad de Madrid con el Palacio Real de Aranjuez.
Después de un trayecto de poco más de una hora, el recorrido del tren -formado por cuatro coches de madera de los años 20 denominados “Costa”, un coche metálico de pasillo lateral de la década de los 40, y un furgón y un vagón de los 60- tiene su final en el Real Sitio de Aranjuez, el cual fue declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001.
Una experiencia muy mágica
La aventura del tren, el cual funciona los fines de semana de primavera y otoño, comienza en la misma Estación de Delicias, donde los pasajeros son recibidos por un grupo de actores, presentes durante el viaje, en el que recrean la historia tanto del tren como de los sucesos históricos que tuvieron lugar en el Real Sitio. Una vez en la localidad de Aranjuez, el abanico de oportunidades disponibles para el viajero es de lo más amplio: desde descubrir los rincones más secretos de la ciudad, respirar el aire de su entorno natural, o disfrutar de una deliciosa experiencia gastronómica.
Además de recorrer las calles de Aranjuez por libre, desde el Tren de la Fresa ofrece muchas otras actividades para los visitantes: las tres principales actividades son el recorrido Fresas con Nata, que propone un recorrido en tren turístico urbano y una visita a los jardines del Parterre y de la Isla; las Fresas del Tajo, con un trayecto en barco turístico por el Tajo y una visita a la zona monumental y los jardines; y las Fresas Reales, con visita al Palacio Real de Aranjuez y al Museo de Falúas, además de la zona monumental y los jardines.
Existen también opciones combinadas, en las que se juntan las actividades de dos de los recorridos, como la Nata del Tajo o el Tajo Real. Pero lo que sí ofrecen todas las experiencias es una degustación de los exquisitos y famosos fresones de Aranjuez, los cuales dan nombre al tren y otorgan un toque dulce al final del viaje. Para disfrutar aún más de esta pequeña fruta, los días 2, 3, 9, y 10 de mayo se llevará a cabo la actividad Fresas de la Huerta, especialmente pensada para familias con niños, ya que cuenta con todo tipo de actividades lúdicas, como manualidades, zona de juegos, o pintacaras.
Precios y horarios
La hora de salida desde la Estación de Delicias son las 10h, con una hora de trayecto hasta Aranjuez. Por la tarde, la llegada de vuelta a Madrid es sobre las 19h. El precio base del tren, para la opción Fresas al Natural, es de 32€ por adulto y 24€ para los menores de entre 1 y 1,40 metros de altura. A partir de aquí, dependiendo de la ruta que elijamos, el precio varía: 43€ por la Fresas con Nata, 60€ para Nata Real, y también 60€ para Fresas de la Huerta.
Síguele la pista
Lo último