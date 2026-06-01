El viaje por España que inspiró al Premio Nobel, Camilo José Cela: una ruta de castillos medievales, fortalezas templarias y el único museo del mundo dedicado íntegramente a un libro de viajes

Decía Camilo José Cela que la Alcarria es "un bonito país al que a la gente no le da la gana de ir". Lo escribió durante su primer viaje a la Alcarria en 1946, del que surgió un libro con el mismo título, 'Viaje a la Alcarria', y, aunque ahora goza de algo más de fama, sigue siendo una comarca que no todo el mundo sabe ubicar todavía en el mapa. Cela plasmó sus impresiones, los bellísimos paisajes, la calidez -y el analfabetismo en aquel entonces- de las gentes, las diferencias que hay de un pueblo a otro... Y aquello le valió el Premio Nobel de Literatura.

'La familia de Pascual Duarte' o 'La colmena' son otros títulos que impulsaron la fama del autor, cuya prosa se caracterizó por romper con las formas tradicionales. El que hoy nos ocupa se considera de los mejores libros de viajes del siglo XX, demostrando que no hace falta dar la vuelta al mundo para hacer literatura de calidad y disfrutar de un recorrido lleno de sorpresas es mucho más fácil de lo que parece. Seguir la ruta que realizó Cela puede ser muy útil para conocer la Alcarria profunda, sus castillos, sus embalses y todos sus rincones.

Martín Álvarez

El comienzo del viaje, los alrededores de la capital provincial

El primer pueblo que aparece en la ruta está a pocos minutos de la capital guadalajareña. Se trata de Taracena, una pedanía remodelada en torno a un desordes urbanístico donde las casas de nueva construcción recuerdan que el tiempo pasa para todos, aunque parezca que en estos lugares se ha detenido. Después Torija, que Cela describe como "un pueblo subido sobre una loma", que tiene un castillo templario que guarda en su torre del homenaje el único museo de España dedicado íntegramente a un solo libro, 'Viaje a la Alcarria'.

El castillo templario de Torija / Istock / JOSE L.VEGA

Sin embargo, los pueblos más populares de la ruta son Brihuega y Pastrana. El primero por albergar un festival dedicado a la lavanda, como en la provenza francesa; y el segundo por su rico patrimonio ligado a la Princesa de Éboli. Su belleza es indudable, pero no por ello hay que olvidar otros que son igual o incluso más bonitos, como Trillo, famoso por su central nuclear y por las impresionantes cascadas que atraviesan el pueblo. El río Tajo cae con fuerza al lado de las casas, dirigiendo la banda sonora del lugar de día y de noche.

Las cascadas del río Tajo en mitad del pueblo de Trillo / Istock / JOSE LUIS VEGA GARCIA

La tranquilidad también se respira en Sacedón, una de las poblaciones más grandes de la comarca a pesar de contar con poco más de 1.500 habitantes. En su entorno, las playas de los embalses de Buendía o Entrepeñas, se convierten en un plan perfecto para el verano. Muy cerca se encuentra Cifuentes, uno de los que más sorprenden por su patrimonio, que destaca por tener impresionantes iglesias y una judería, camuflada entre el resto de casas pero que aparece en cuanto te detienes. O la casa de la Princesa de Éboli, que no tiene señal ninguna.

Al final de la ruta, pueblos más desconocidos

Budia no fue un punto que a Cela le hiciera especial gracia, porque lo apresaron, pero más tarde se supo que quería aliñar sus vivencias. Así que provocó que lo encerraran. En El Olivar tampoco guardan buen recuerdo, aunque Cela trató de solucionarlo en su 'Segundo Viaje a la Alcarria'. "El Olivar es todo él un mirador muy bien cuidado en el que viven pintores y compositores y artistas en general, forasteros que se instalaron aquí en busca de paz e inspiración".

La igleisa de la Asunción de la Virgen en El Olivar / Wikicommons. L. Vadillo - MaLéPhotoSpain

Entre Masegoso y Budia aparecen otros tantos pueblos como Moranchel, Gárgoles (de Arriba y de Abajo), La Puerta o Viana de Mondéjar. Por esa zona se avistan las llamadas Tetas de Viana, que se podría decir que son como los Andes a Santiago de Chile, ya que se ven casi desde cualquier punto de la comarca. Casasana y Córcoles también merecen una parada, aunque sea tan solo para recordar aquellos tiempos en los que Cela caminaba sin preocupación. El penúltimo pueblo es Tendilla, marcado por sus soportales.

La fuente de los Cuatro Caigulos en Pastrana / Istock / Antonio Lopez Velasco

Cela habla de “ruinas corrientes poco interesantes” y añade que “es un pueblo de soportales planos, largo como una longaniza y estirado todo lo largo de la carretera”, por ello se conoce como la Calle Mayor de la Alcarria. En el último capítulo se centra únicamente en Pastrana que, según el escritor, "recuerda, de una manera imprecisa, a Toledo y, algunas veces, a Santiago de Compostela". Y desde allí realiza una incursión a Zorita de los Canes, coronada por otro castillo templario que pone punto final a un sueño transformado en libro de viajes.