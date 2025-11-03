Este crucero de río junta vino, miradores de vértigo y monasterios centenarios (y está en España)

Nos adentramos entre los

cañones del río Sil,

donde las viñas desafían la gravedad y los monasterios se asoman al abismo. Navegar sus aguas es adentrarse en un paisaje de vino, piedra y silencio que late al ritmo pausado de

Galicia

. Bienvenidos a un crucero por la Ribeira Sacra organizado por

Viajes Hemisferios

.