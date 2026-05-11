Este viaje por carretera de 650 kilómetros recorre 5 provincias y 2 de los mejores Parques Nacionales de España: una ruta desde glaciares milenarios hasta los bosques de hayas más extensos del sur de Europa

La gran mayoría de las rutas que encontramos repartidas por el territorio, a pesar de tener una belleza espectacular y estar llenas de experiencias y aventuras, tienen recorridos que fácilmente podemos hacer en menos de un día. Menos frecuentes, aunque igual de espectaculares y todavía con más aventuras por vivir, son aquellas rutas cuyo recorrido requiere de varios días para ser completado.

España está llena de rutas de senderismo espectaculares / Istock / Digoarpi

Con una duración que ronda los 10 días, dependiendo siempre del ritmo al que prefieras avanzar y el tiempo que quieras dedicar a cada una de las etapas y los lugares que éstas atraviesan, en el norte de la península se extiende una de las rutas más espectaculares que existen en Europa. Si bien mucha gente opta por hacerla a pie, recorriendo los cerca de 500 kilómetros que separan cada uno de los extremos de los Pirineos, la G11 -conocida como la Transpirenaica- cuenta con su versión por carretera, perfecta para hacer tanto en moto como en coche.

Adriana Fernández

Los Pirineos de punta a punta

Ya sea desde la costa guipuzcoana en el Cantábrico o el Cap de Creus en el Mediterráneo, la Ruta Transpirenaica atraviesa el sistema de los Pirineos por su vertiente sur de una punta a la otra, pasando a su camino por algunos de los pueblos y localidades más bonitos del norte de España. Perfecta para moteros, o también para familias aficionadas a hacer travesías en coche o caravana, la G11 puede completarse en menos de una semana.

El Parque Natural del Cap de Creus, en el Alt Empordà, es uno de los extremos de la ruta / Istock / Alina Rosanova

A lo largo de su recorrido, el cual se extiende por las provincias de Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida y Girona, son dos los parques nacionales que atraviesa la Transpirenaica: el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Además, pasa también por la Selva de Irati en Navarra, el bosque de hayas más extenso del sur de Europa, ocupando más de 17 mil hectáreas.

Al tratarse de una ruta que pasa por los Pirineos, la Transpirenaica recorre también varios circos y lagos glaciares, en los que todavía se pueden observar los signos del tiempo en la morfología de las rocas que componen las altas paredes de las montañas. Son enclaves perfectos para descubrir en cualquier época del año, tanto en verano, cuando la nieve se ha derretido y la naturaleza florece, dando lugar a un entorno lleno de magia perfecto para disfrutar de un buen rato junto a las aguas heladas del lago; o en invierno, con el entorno cubierto de blanco y los lagos congelados.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los puntos destacados / Istock / JLGutierrez

Las paradas de la ruta

Como he comentado antes, esta aventura pirenaica se puede empezar desde cualquiera de los dos extremos del sistema montañoso. Pero sea desde el extremo que sea, la Transpirenaica para por algunos de los pueblos rurales y de montaña más bonitos del norte del territorio peninsular. Si tomamos como punto de partida la localidad guipuzcoana de Irún, la ruta se adentra en el Valle de Baztán, donde se encuentran pueblos tan emblemáticos como Zugarramurdi.

La Selva de Irati ofrece una auténtica aventura / Istock / tAntonio Lopez Velasco

Siguiendo por Navarra, la ruta llega hasta lugares tan especiales como Roncesvalles (con su impresionante Colegiata de Santa María), Ansó o Aínsa, estos dos últimos ya en Huesca. Atravesados la Selva de Irati y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Transpirenaica se adentra por fin en Lleida, donde explorar la Val d’Aran, y seguidamente pasa a Girona, siendo el Cap de Creus (emblema de la Costa Brava) el punto y final de la ruta.