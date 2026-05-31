La carretera de montaña más bonita de España recorre 24 kilómetros y conecta bosques, lagos glaciares y paisajes salvajes: está en la Cordillera Cantábrica

La subida a los Lagos de Covadonga lleva décadas considerada una de las rutas de montaña más espectaculares del norte de España. El recorrido atraviesa bosques, zonas de pasto y varios miradores naturales antes de llegar a los lagos glaciares situados en pleno entorno de los Picos de Europa.

Es uno de los paisajes más bonitos de nuestro país. / Istock / 5

La ruta formada por la AS-262 y el acceso final a los Lagos de Covadonga es una de esas carreteras de montaña en las que apetece detenerse en cada curva. Durante buena parte del recorrido, además, apenas hay construcciones y solo encuentras vacas, laderas verdes y uno de los paisajes más conocidos del norte peninsular.

Adriana Fernández

Desde Cangas de Onís hasta Covadonga entre bosques y montaña húmeda

La ruta comienza en Cangas de Onís, una de las principales puertas de entrada a los Picos de Europa. Desde allí, la AS-262 avanza hacia el entorno del Real Sitio de Covadonga atravesando un paisaje muy característico de la montaña atlántica cantábrica con árboles, laderas completamente verdes y pequeñas zonas ganaderas repartidas junto a la carretera. Hay que tener paciencia, siempre puede aparecer un vecino de cuatro patas al que le apetezca detenerse en su paseo.

La carretera de Covadonga a los lagos: un road trip panorámico inesperado / Istock

¿Pero quién va a quejarse si la espera es con vistas abiertas sobre el valle y sobre las montañas que rodean esta parte de Asturias? A diferencia de otras carreteras de alta montaña mucho más secas o abruptas, aquí verás vegatación por todas partes.

Covadonga y uno de los lugares históricos más importantes de Asturias

Antes de iniciar la subida final hacia los lagos, la carretera atraviesa la zona del Real Sitio de Covadonga, donde se encuentran la Basílica de Santa María la Real de Covadonga y la conocida Santa Cueva, uno de los grandes lugares históricos y religiosos del norte de España.

El complejo espiritual de la basílica de Covadonga. / Istock

Además de que la postal es espectacular y llena de misticismo, el enclave es digno de admirar por su posición tan singular dentro de la montaña. La ermita se levanta al abrigo de una cueva que ofrece una de las estampas más icónicas del lugar.

La subida a Lagos de Covadonga y una de las carreteras más famosas del ciclismo español

Desde Covadonga comienza la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga, uno de los ascensos más conocidos del ciclismo español. La subida salva un importante desnivel a través de curvas cerradas y varios tramos con pendientes muy exigentes, especialmente en zonas como la Huesera. Precisamente por eso, esta carretera se hizo mundialmente conocida gracias a la Vuelta a España. Desde los años ochenta, la subida a Lagos de Covadonga forma parte habitual de algunas de las etapas más duras y emblemáticas de la carrera.

A medida que la carretera gana altura, el paisaje también cambia y vas dejando atrás los bosques para dar paso a zonas abiertas de pasto con miradores naturales desde los que se puede ver buena parte de las montañas de los Picos de Europa.

La carretera termina junto al Lago Enol y al Lago Ercina, dos lagos de origen glaciar situados a más de 1.000 metros de altitud.

Lago Enol / Istock / 5

Este es, sin lugar a dudas, uno de los paisajes de montaña más reconocibles de Asturias, entre praderas de altura, roca caliza y zonas de pastoreo tradicional. Durante buena parte del año es habitual encontrar vacas y caballos moviéndose libremente alrededor de los lagos y junto a la carretera. Un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Entre la AS-262 y la subida final a los Lagos de Covadonga, el recorrido completo ronda los 24 kilómetros. Ten en cuenta que durante los meses de verano y Semana Santa el acceso de vehículos privados a los lagos suele estar restringido en determinados horarios para controlar el tráfico y proteger el entorno natural, por lo que es probable que tengas que hacer el último tramo con autobuses lanzadera.