El viaje por carretera en España que te lleva por 24 pueblos de menos de 100 habitantes: se llama la 'Ruta 99' y es la meca de los motoristas por sus curvas infinitas y sus castillos templarios

Hay una ruta en España que es el sueño de cualquier motorista: un trazado casi infinito que cruza tres provincias de una misma comunidad autónoma a orillas del Mediterráneo que parece haber sido diseñado para quienes buscan autenticidad y disfrute a partes iguales.

Dicho así, puede recordar mucho a la genuina Ruta 66, esa carretera que atraviesa los Estados Unidos de una costa a otra adentrándose en la América profunda, en sus raíces y en su cultura más genuina.

Adriana Fernández

Aunque en realidad nos recuerda mucho más a la ruta que cruza la península ibérica desde Madrid hasta Galicia y más concretamente, hasta la Torre de Hércules, porque este singular trazado culmina precisamente a los pies del monumento de A Coruña siguiendo el antiguo trazado de la carretera N-VI.

El paisaje es distinto, pero el espíritu de la Ruta 99 española es idéntico a la icónica Ruta 66 americana. / Istock

La ruta que atraviesa la Comunidad Valenciana

La Ruta 99, sin embargo, es la que recorre la Comunidad Valenciana de norte a sur (o de sur a norte), recorriendo los rincones secretos y los pueblos más bonitos que se esconden en sus tres provincias: Castellón (más al norte), Valencia (justo en el centro) y, por último, Alicante (en el sur de la comunidad).

No hace falta insistir en que se trata de un viaje distinto al que solemos hacer cuando se pone rumbo a Valencia, pero lo haremos. Porque este itinerario enlaza hasta 24 municipios, con la particularidad de que cada uno de ellos tiene menos de cien habitantes.

Atraviesa 24 pueblos de menos de cien habitantes. / Istock / ana del castillo

La idea, precisamente, es la de animar a descubrir esa parte menos conocida de una comunidad tan popular en España como es la valenciana, pero saliendo de la costa e invitando a que el viajero se adentre en los pueblos del interior, en las zonas más despobladas.

Desde Herbés o Villores, en Castellón, hasta el pueblo de Famorca, en Alicante, pasando por Carrícola, en Valencia. Y esos son solo algunos nombres de los 24 que hay en toda la ruta que atraviesa valles, montañas y centros históricos que parecen haberse detenido en el tiempo hace muchos años (o incluso siglos).

La ruta atraviesa tres provincias: Castellón, Valencia y Alicante. / Istock

De castillos templarios a ermitas solitarias

Todos sabemos que Valencia es sinónimo de sol y playa. Sin embargo, hay vida más allá de los preciosos pueblos de costa que salpican la comunidad, y esta es una buena manera de conocerlos en profundidad, pero sin alterar el ritmo y la identidad de sus gentes.

La Ruta 99 es una inmersión en la Valencia profunda. / Istock

Quizá por eso esta experiencia de la Ruta 99 se convierte en una experiencia diferente a las demás, casi una inmersión en la Valencia profunda a través de paisajes diferentes, un rico patrimonio rural y una identidad única y desconocida todavía para muchos viajeros. Desde castillos templarios a ermitas solitarias que parecen estar esperando ser redescubiertas.

Lo mejor es que se trata de una ruta que se puede hacer no solo en moto o en coche, sino también a pie o en bicicleta. Y es que, además de la carretera panorámica para vehículos, el trazado sigue por caminos históricos para senderistas o caminos cicloturistas que enlazan pueblos entre montañas. Todo ello hace de esta ruta una experiencia para disfrutar sin prisa.