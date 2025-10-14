El viaje más barato que puedes hacer sin salir de España este otoño: un destino urbano que presume de ser la capital del Románico
Con un precio medio por noche de unos 55 euros, es uno de los destinos más económicos de todo el país para hacer una escapada.
Resulta increíble que una comunidad que reúne en su territorio desde castillos de ensueño a una magnífica catedral, de los mejores ejemplos del Románico a increíbles cuevas kársticas, desde tramos del Camino de Santiago y hasta obras maestras de la ingeniería del siglo XIX, sea uno de los destinos más baratos para hacer una escapada.
Y su capital es uno de los destinos más peculiares de la geografía de España. Un destino castellano, situado en la mitad norte de la península y a solo dos horas y media desde Madrid (por poner una referencia) que, además, presume de destino económico.
Las estadísticas dicen que de media, una noche de hotel puede rondar los 55 euros en los meses de otoño. Y eso le convierte en la opción ideal para hacer una escapada antes de que el frío invierno lo invada todo. ¿Vamos?
Cuál es el destino más barato del otoño
Ponemos rumbo a Palencia, provincia de Castilla y León situada en la llanura de la Tierra de Campos que, a pesar de su riqueza paisajística y cultural, sigue siendo una completa desconocida para muchos viajeros. Así que, qué mejor momento que el otoño, cuando sus campos se tiñen de tonos ocres y rojizos, para descubrirla.
Lugares imprescindibles que hay que ver
La tercera catedral más grande de España
El casco antiguo de la ciudad esconde uno de los edificios más singulares y bonitos, la catedral de San Antolín. Y no es un templo cualquiera, sino la tercera catedral más grande de España, una joya de la arquitectura medieval que empezó a construirse en el siglo XIV. El retablo renacentista, el trascoro tardogótico, el claustro, la capilla o el cuadro de El Greco ‘El martirio de San Sebastián’ son el mejor ejemplo de los diferentes estilos artísticos que han dejado su influencia en el templo a lo largo de los años.
La calle más bonita
La calle Mayor, desde la plaza de León hasta el parque de Isabel II, cuenta con casi mil metros de distancia en los que se concentra la mayor zona comercial de la ciudad. Un lugar singular no solo por los comercios, sino porque conserva la arquitectura original de la burguesía palentina que hizo brillar la ciudad entre los siglos XIX y XX, de ahí que sus fachadas sean como la mejor lección de historia del arte. De todos los edificios históricos, el colegio de Villandrando (de marcado estilo Art Nouveau) y el Casino son los más emblemáticos.
La iglesia donde se celebró una boda histórica
Además de ser el escenario de la boda entre el Cid Campeador y su esposa doña Jimena, la iglesia de San Miguel es uno de los mejores testimonios del románico en Palencia, la que dicen que es la cuna de este estilo artístico. Por fuera, es uno de los mejores ejemplos del románico (torre cuadrada con imponentes arcos ojivales) y por dentro, la mejor muestra de los inicios del renacimiento y el barroco (sus retablos son magníficos).
Una de las obras de la ingeniería más importantes de España
En la orilla del río Carrión, a su paso por Palencia, se encuentra una de las obras de la ingeniería hidráulica más importantes de España: el canal de Castilla. Declarado Bien de Interés Cultural, en el pasado fue una construcción vital para el transporte de mercancías y pasajeros, pero hoy sirve de curso de aguas de regadío para abastecer a más de 400.000 personas. De ahí que su importancia siga estando vigente.
Una de las estatuas más altas del mundo
El Cristo del Otero, con sus más de 20 metros de alto, es una de las estatuas de Jesucristo más altas de Europa, y del mundo. De marcado estilo Art Decó, fue levantada en los años 30 por un artista palentino y hoy es todo un icono de la ciudad (está a unos 40 minutos en coche).
