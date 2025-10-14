El viaje más barato que puedes hacer sin salir de España este otoño: un destino urbano que presume de ser la capital del Románico

La calle Mayor, desde la plaza de León hasta el parque de Isabel II, cuenta con casi mil metros de distancia en los que se concentra la mayor zona comercial de la ciudad. Un lugar singular no solo por los comercios, sino porque conserva la arquitectura original de la burguesía palentina que hizo brillar la ciudad entre los siglos XIX y XX, de ahí que sus fachadas sean como la mejor lección de historia del arte. De todos los edificios históricos, el colegio de Villandrando (de marcado estilo Art Nouveau) y el Casino son los más emblemáticos.