Si viajas al norte de España anota este lugar: La Catedral de los Peces, una joya que encontrarás en la masa de agua más extensa de Cantabria

Este símbolo de resistencia y de supervivencia arquitectónica, de memoria y de belleza en medio de un paisaje que cambia continuamente a lo largo del año en función del nivel del embalse, es especialmente atractivo durante los meses de verano, cuando queda visible al exterior gran parte del templo y es posible acceder hasta él por la pasarela de madera habilitada y subir por una escalera de caracol hasta su parte más alta, desde donde de dominan las mejores vistas del entorno.