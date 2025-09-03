Si viajas al norte de España anota este lugar: La Catedral de los Peces, una joya que encontrarás en la masa de agua más extensa de Cantabria
Uno de los rincones más especiales de Cantabria.
Cerca de la conocida población cántabra de Reinosa, inundado por las aguas del gran embalse del Ebro, despunta el campanario de un templo que nos habla de la historia de una parte del siglo XX en la que varios pueblos quedaron anegados por la construcción de embalses. Un santuario sumergido que se ha convertido en un lugar de una belleza poética.
Donde el pasado no se hunde
A lo largo del siglo XX son muchos los ejemplos que podemos encontrar de poblaciones que se vieron cubiertas por el agua tras la construcción de algún pantano. Algunas de ellas desaparecieron para siempre sin dejar rastro, salvo en la memoria de sus antiguos habitantes. Otros, aún nos dejan pequeñas muestras de su existencia cuando el nivel de los embalses disminuye, dejando a la vista algunas de las construcciones que formaron parte de su fisionomía.
Cantabria no es una excepción en cuanto a la existencia de este tipo de poblaciones sumergidas y, gracias a ello, hoy en día, podemos admirar una de las postales más curiosas y bellas de la región, la conocida como “Catedral de los Peces”.
En efecto, en pleno embalse del Ebro – la masa de agua de agua dulce más extensa de Cantabria, formada tras la inauguración de su presa a mediados del siglo XX – aparece sobre el líquido elemento la torre de la iglesia de San Roque de la antigua población de Villanueva de las Rozas. Una imagen que parece fantasmagórica pero que enamora a quien la contempla por su armonía en el entorno y su curiosa estampa sobre el reflejo de las aguas.
Este símbolo de resistencia y de supervivencia arquitectónica, de memoria y de belleza en medio de un paisaje que cambia continuamente a lo largo del año en función del nivel del embalse, es especialmente atractivo durante los meses de verano, cuando queda visible al exterior gran parte del templo y es posible acceder hasta él por la pasarela de madera habilitada y subir por una escalera de caracol hasta su parte más alta, desde donde de dominan las mejores vistas del entorno.
La torre, construida a finales del siglo XIX, quedó siempre visible a pesar de la inundación debido a su altura, emergiendo simbólicamente sobre las aguas como un recordatorio de la desaparición de estos pueblos. Su evocador nombre refleja perfectamente su situación subacuática y su nueva función como refugio simbólico de la memoria colectiva.
Un entorno que acompaña
La Catedral de los Peces no es sólo un punto de interés en sí misma, sino que forma parte de un entorno natural de enorme riqueza. El embalse del Ebro, que se extiende entre Cantabria y Castilla y León, es un espacio ideal para el turismo rural, el avistamiento de aves y los deportes acuáticos.
Nos encontramos ante una zona de gran importancia ecológica, designada como Zona de Especial Protección para las Aves, por lo que desde sus orillas se pueden observar numerosas especies, especialmente durante las migraciones de las aves.
Además, es posible realizar alguna de las muchas rutas de senderismo disponibles en la zona, algunas de las cuales parten de la misma presa del pantano. Una ocasión perfecta para, al mismo tiempo que visitamos este lugar imprescindible de Cantabria, adentramos por la comarca de Campoo-Los Valles y descubrir lo mucho que tiene para ofrecernos.
