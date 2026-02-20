Ni coche ni avión: así se recorre Suiza en tren, barco y autobús con el billete que conecta los Alpes, los lagos y más de 500 museos

En este contexto, el Swiss Travel Pass se presenta como la llave que abre el país de forma ilimitada durante 3 a 15 días consecutivos. Permite viajar sin restricciones en tren, autobús y barco por todo el territorio, incluye el transporte público en más de 90 ciudades, acceso gratuito a más de 500 museos y descuentos en numerosos teleféricos alpinos. Para familias, la ventaja es clara: los menores de 6 años viajan gratis y los de 6 a 16 también lo hacen sin coste si van acompañados por un adulto con el pase, gracias a la Swiss Family Card.