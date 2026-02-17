He viajado a 21 países y el lugar que más me ha sorprendido del mundo está en España: es la mayor mina a cielo abierto, Patrimonio de la Humanidad y tiene castaños de hace más de 600 años

Más de 700 kilómetros de canales surcaron laderas y valles para captar el agua de los montes cercanos y conducirla hasta el corazón del macizo aurífero de este lugar en tiempos remotos. Fue durante la época romana cuando se desplegó uno de los mayores ejemplares de ingeniería hidráulica del mundo para abrir la vista a la mayor mina a cielo abierto. Inscrita en 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sobrevivido incluso a los duros incendios que asolaron la Península Ibérica durante el mes de agosto de 2025.