He viajado a 21 países y el lugar que más me ha sorprendido del mundo está en España: es la mayor mina a cielo abierto, Patrimonio de la Humanidad y tiene castaños de hace más de 600 años
Una colosal obra de minería del Imperio Romano, yacimientos arqueológicos y una vegetación que ha sobrevivido incluso al fuego, conforman uno de los conjuntos más sorprendentes del país (y del mundo).
Más de 700 kilómetros de canales surcaron laderas y valles para captar el agua de los montes cercanos y conducirla hasta el corazón del macizo aurífero de este lugar en tiempos remotos. Fue durante la época romana cuando se desplegó uno de los mayores ejemplares de ingeniería hidráulica del mundo para abrir la vista a la mayor mina a cielo abierto. Inscrita en 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sobrevivido incluso a los duros incendios que asolaron la Península Ibérica durante el mes de agosto de 2025.
En este maravilloso lugar, las colinas rojizas se alzan como cicatrices abiertas, sus túneles oscuros perforan la tierra y los senderos serpentean entre castaños centenarios. La luz del atardecer intensifica los tonos ocres de esta postal y lo más interesante de todo es que no es un paisaje al azar: la tierra fue transformada hasta el límite por una civilización que entendía el territorio como recurso y desafío. En la mismísima provincia de León, considerado el mayor yacimiento aurífero explotado a cielo abierto, se encuentran Las Médulas.
La historia de un lugar que te enamorará 'hasta la médula'
Hace más de dos mil años, los romanos aplicaron una técnica conocida como 'ruina montium': canalizaban enormes cantidades de agua desde las montañas cercanas y la liberaban de forma controlada en el interior de la roca. La presión hidráulica hacía colapsar la montaña desde dentro, desmoronando toneladas de tierra para extraer el metal precioso. Gracias a aquella obra de ingeniería, a día de hoy podemos contemplar preciosas torres de arcilla roja, cuevas artificiales y una vegetación centenaria.
Un paisaje modelado por los romanos hace más de 2.000 años
El material extraído se lavaba y cribaban los sedimentos siguiendo la disposición geológica de las zonas más ricas en oro. Aprovechando la suave pendiente hacia la cuenca del Sil, el agua arrastraba el conglomerado mientras los mineros separaban cantos gruesos y retenían el metal destinado a acuñar los áureos imperiales. Tras dieciocho siglos de abandono, la naturaleza reclamó el territorio.
Los castaños cubrieron las laderas, los senderos se suavizaron y el verde se mezcló con el rojo intenso del terreno. Esa combinación cromática es hoy una de las señas de identidad del lugar, que desafortunadamente se ha visto afectado por los incendios de 2025... Aunque todavía permiten contemplar la magia de un paisaje único en el mundo.
Desde 1991 el paraje es Monumento Natural de Castilla y León y forma parte de la Red Natura 2000 como ZEPA dentro de los Montes Aquilianos. En los pueblos cercanos, la arquitectura de piedra y madera, el habla tradicional gallego-leonesa y las labores agrícolas perpetúan un vínculo cultural que completa el significado de este paisaje: una obra conjunta de ingeniería romana y resiliencia natural.
