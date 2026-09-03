La Vía Verde más premiada de Europa está en España y mide 36 kilómetros: túneles excavados en roca, buitres leonardos y viaductos de vértigo

Si te gusta caminar y hacer rutas largas de senderismo, no te puedes perder las famosas vías verdes, antiguos caminos de tren que actualmente se han transformado en caminos seguros para caminar y montar en bicicleta. En España, puedes encontrar más de 3.400 kilómetros de estas rutas gracias al programa oficial de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Algo muy característico de estas vías es la prohibición de vehículos a motor, lo que garantiza una mayor seguridad y tranquilidad.

Adriana Fernández

En total, en el interior de la Península hay alrededor de 140 Vías Verdes repartidas por las distintas regiones, con caminos muy seguros y fáciles de recorrer. Puedes pasear entre bosques en el norte con la Vía Verde del Plazaola o viajar entre olivos en el sur con la Vía Verde del Aceite. Pero algo está claro: de entre todas hay una que destaca por encima de las demás, la Vía verde de la sierra, ubicada en el sur de España, al norte de la provincia de Cádiz y al sur de la provincia de Sevilla junto a los pies de las sierras de Grazalema y la Serranía de Ronda, considerada una de las rutas más premiadas de Europa por su perfecta integración ambiental y la recuperación de su patrimonio.

Vía Verde de Cádiz / wikimedia Commons/El Pantera

Lo que te vas a encontrar por el camino

La Vía verde combina naturaleza y accesibilidad a lo largo de sus 36 kilómetros de longitud prácticamente llanos, lo que la convierte en una ruta perfecta para recorrer a pie, en bicicleta o incluso en silla de ruedas. Su camino se trata de una antigua vía de tren jamás estrenada entre las provincias de Cádiz y Sevilla.

El Dato Esta Vía arranca en la estación de Olvera en Cádiz y termina en la de Puerta de Serrano en la provincia de Cádiz, tras bordear los ríos Guadalporcún y Guadalete. Durante la ruta, pasarás por la Estación de Zaframagón, muy cerca de la famosa reserva de buitres donde cruzarás la provincia de Sevilla al llegar a la Estación de Coripe y atravesar el paraje de la Junta de los Ríos antes de alcanzar la meta.

A lo largo de sus 36 kilómetros, la ruta atraviesa a través de 30 túneles excavados en la roca a principios del siglo XX para dar paso al tren que nunca llegó a circular, actualmente los encontrarás iluminados a lo largo de toda la ruta para facilitar y ser muchos más visibles para los ciclistas. El que más destaca es el túnel del Castillo, con cerca de 1 kilómetro de longitud atravesando las tripas de la roca bajo la localidad de Olvera.

Paisaje urbano de Olvera al amanecer / Istock / Pablo Utrilla

Puentes de vértigo: los gigantes de la Vía Verde

Cruzar los Viaductos de la Vía Verde es una de las partes más espectaculares del viaje. Son cuatro puentes enormes de hormigón que se construyeron hace más de un siglo para cruzar los ríos Guadalporcún y Guadalete.

Viaducto de Coripe / wikimedia Commons/los caminos de Málag

Uno de los más famosos que además quizás te suene, es el Viaducto de Zaframagón, que se encuentra a más de 20 metros de altura sobre el río y te dará una sensación de vértigo impresionante cuando miras abajo. Otro de los Viaductos que te merece la pena ver es el Viaducto de Coripe, mide más de 20 metros de altura en total y cuenta con 13 arcos perfectos para descansar, observar el perfecto paisaje y disfrutar de la brisa.

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Los reyes del cielo: la gran colonia de buitres leonados

Durante esta ruta, pasarás justo al lado del Peñón de Zaframagón, una enorme peña de roca donde vive la mayor colonia de buitres leonados de Andalucía, una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae, es todo un espectáculo digno de ver.

Peñón de Zaframagón desde el Centro de Interpretación y Observación de Buitres de Zaframagón / wikimedia Commons/Zarateman

Además, en la antigua estación de tren de Zaframagón hay un centro de visitantes con una cámara en directo que enfoca directamente a los nidos, así puedes observar a sus crías desde un primer plano y aprender cómo viven sin molestarlas para absolutamente nada.