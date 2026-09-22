La Vía Verde perfecta para un fin de semana está en Andalucía: 36 kilómetros entre dos sierras, 30 túneles excavados en la roca caliza y la mayor colonia de buitre leonado de Europa

Repartidas por todo el territorio español podemos encontrar multitud de Vías Verdes, antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios para senderistas y ciclistas, de los cuales actualmente existen más de 2.500 kilómetros operativos. Impulsadas por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1994, las Vías Verdes son un importante instrumento para promover una forma distinta de ocio y deporte en plena naturaleza.

Adriana Fernández

Si nos trasladamos al sur de la península, concretamente en la provincia de Cádiz y al sur de Sevilla, nos encontramos la Vía Verde perfecta para un fin de semana en Andalucía, hablamos de la Vía Verde de la Sierra, un recorrido de 36,5 kilómetros uniendo los municipios de Puerto Serrano y Olvera, concretamente entre la sierra de Grazalema y la serranía de Ronda. Una ruta ideal para todos los públicos, desde los más aficionados y expertos en hacer rutas en bicicleta, como familias primerizas que van con niños.

Casas, tejados y serranía de Olvera / Istock / David Andres

A lo largo de este recorrido, el viajero se adentra en un paisaje de sierras calizas, dehesas de encinas y el cauce de los ríos Guadalete y Guadalporcún. Uno de sus mayores atractivos de la ruta es su paso por 30 túneles rehabilitados excavados en la roca caliza, 4 viaductos de imponente factura y el paso junto al peñón de Zaframagón, una de las reservas naturales on mayor concentración de colonias de buitre leonado de Europa.

Túnel de Olvera en la vía verde de la Sierra / Istock / Diego Grandi

De Olvera a Puerto serrano

El kilómetro 0 se encuentra en la Estación de Olvera, el punto de partida tradicional se encuentra a 420 metros de altitud, en este punto se encuentra el aparcamiento, alquiler de bicicletas, restaurantes y alojamiento en antiguos vagones rehabilitados. Si seguimos nuestra ruta, concretamente en el kilómetro 2,5, te encontrarás con el túnel más largo de toda la ruta, el túnel del Castillo, que atraviesa el cerro bajo la mirada de la peña y la fortaleza de Olvera.

Estación de Olvera / wikimedia Commons/Carmenmoran

La estación de Navalagrulla, situada en el kilómetro 6,8, es una antigua estación que no llegó a ponerse en funcionamiento comercial. Actualmente, sirve como referencia en la primera mitad de tramo y marca una zona con encinas y dehesas.

Tunel ViaVerde / wikimedia Commons/ElPantera

Punto clave del recorrido

Si tenemos que destacar un punto este es el kilómetro 15.0, o conocido como la Estación y centro de visitantes de Zaframagón, donde en su interior se encuentra un centro de interpretación sobre el buitre leonado y desde donde se puede acceder al mirador para poder observar las aves en la peña. A partir de este punto, la ruta entra en su tramo más espectacular, permitiendo cruzar su viaducto, una construcción que alcanza los 237 metros de longitud sobre el río Guadalporcún, con arcos de piedra de más de 20 metros de altura. Muy cerca se encuentra la Estación de Coripe, un espacio totalmente rehabilitado como restaurante y zona de descanso que invita a conocer la inmensa copa del Chaparro de la Vega, una encina con muchos siglos de historia.

Viaducto de Zaframagón / wikimedia Commons/leandro

En el tramo final, sobre el kilómetro 28.5, el Viaducto de la Muela, es una imponente estructura que cruza el Guadalete y da paso a un estrecho tramo de vegetación de ribera, álamos, sauces y adelfas. Y llegamos a nuestro punto final, la Estación de Puerto Serrano, con aproximadamente 160 kilómetros de altitud, pone punto y final; donde podrás disfrutar de sus lujosos bares-restaurantes junto con sus hoteles rurales perfectos para descansar.

El Dato En 2005, la Vía Verde de la Sierra fue galardonada con el Premio Europeo a las Vías Verdes, reconociendo su excelencia en infraestructura, accesibilidad y desarrollo sostenible.

Tus imprescindibles que nunca fallan

Si estás pensando hacer esta ruta y no tienes muy claro qué es lo que te deberías llevar, es mucho más sencillo de lo que crees, lo primero y fundamental llevar agua suficiente, mínimo 1,5 a 2 litros por persona, a pesar de qqueue hay tramos con agua potables, hay tramos sin fuentes para poder hidratarte. La crema solar, gafas de sol y gorra, resultan imprescindibles para protegerte del sol y evitar insolaciones sobre todo en las horas donde se concentra más el calor.

Aunque muchos de los 30 túneles cuentan con sensores de luz, pueden fallar, estar apagados o resultar tenues. Lleva un faro de luz delantera en la bici o una linterna para poder ser visto dentro de las galerías. Y por último, pero no menos importante, el casco y el kit de bici es obligatorio en todo trazado urbano, ya que las espinas o gravas del terreno pueden causar pinchazos imprevistos.