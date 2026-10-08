La Vía Verde elegida dos veces la mejor de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y buitres sobre un peñón

Entre las estribaciones de la Sierra de Grazalema y la campiña sevillana, a caballo entre las provincias de Cádiz y Sevilla, discurre uno de los itinerarios de senderismo y cicloturismo más premiados de España: la Vía Verde de la Sierra. Su trazado une las antiguas estaciones de Puerto Serrano y Olvera, atravesando también el término municipal de Coripe. Elegida en dos ocasiones como la mejor vía verde de Europa, hoy es uno de los grandes trayectos para descubrir esta parte de Andalucía a pie o sobre una bicicleta.

El parque natural de Grazalema de la Sierra / Istock / Rudolf Ernst

La vía aprovecha el trazado abandonado de un proyecto ferroviario que nunca llegó a ver circular un tren: la línea Jerez de la Frontera-Almargen, cuyas obras arrancaron en 1926 bajo la dictadura de Primo de Rivera, con el objetivo de conectar los pueblos de la sierra con Jerez y reactivar la economía de la zona. La falta de financiación paralizó los trabajos y las infraestructuras quedaron abandonadas durante décadas hasta su rehabilitación como camino natural en el año 2000.

Sara Fernández García

El trayecto preferido de los senderistas

El trayecto completo requiere entre ocho y diez horas a pie, mientras que sobre dos ruedas puede realizarse aproximadamente en cuatro o cinco horas. En el recorrido hay hasta 30 túneles, 4 viaductos y cinco antiguas estaciones convertidas hoy en alojamientos, restaurantes y centros de interpretación. El túnel más largo, el del Castillo, supera los 990 metros, y los cuatro viaductos de piedra, construidos en los años 30: los de Zaframagón, Los Azares y Gillete. La vegetación acompaña prácticamente todo el camino, con acebuches, encinas, algarrobos y quejigos que dibujan un paisaje muy diferente al de la Andalucía de costa.

La vía verde de la Sierra / Istock / Julian Gazzard

Paradas imprescindibles en la ruta: buitres leonados y un árbol conocido en toda España

El recorrido reúne dos de los grandes reclamos de la Andalucía rural: la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón, con la mayor colonia de buitre leonado de Andalucía, y el Chaparro de la Vega, la encina que en 2024 fue proclamada el árbol más bonito de España. Además, está reconocida como Ruta de Interés Turístico de Andalucía, la única vía verde andaluza con esa distinción.

El Peñón de Zaframagón se encuentra a mitad del camino, un escarpe calizo y escarpado de 584 metros de altitud: sus paredes acogen alrededor de 200 parejas reproductoras de buitre leonado. El entorno cuenta además con un centro de interpretación desde el que acercarse a la fauna y al paisaje de este enclave.

El entorno de la Vía Verde de la Sierra con el Peñón de Zaframagón de fondo / Istock / Diego Grandi

Ya cerca de la estación de Coripe crece el Chaparro de la Vega, una encina declarada Monumento Natural de 13 metros de altura y 30 metros de diámetro de copa, bajo la que se han cobijado más de 2.000 personas. Tiene más de 400 años de edad y es conocido en toda España.

Chaparro de la Vega (Sevilla) / Istock / Sara Ruiz

¿Te escaparías a disfrutar de la naturaleza como merece?