Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suiza españolaMilla oro vinoBeverly Hills gallegoRaíces Eduardo MendozaGaudí cantábricoParaíso micología EspañaPaseo marítimo bonitoVecinos pueblo Asturias
instagram

La Vía Verde elegida dos veces la mejor de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y buitres sobre un peñón

Un proyecto de tren que nunca llegó a circular dejó en herencia 36 kilómetros de túneles, viaductos de piedra y un peñón sobrevolado por buitres: su recorrido dejó tras de sí una de las rutas de naturaleza más sorprendentes de Andalucía.

La mejor vía verde de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y tiene buitres leonados sobre un peñón

La mejor vía verde de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y tiene buitres leonados sobre un peñón / Gtres / Jose Miguel Sanchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea De Los Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Entre las estribaciones de la Sierra de Grazalema y la campiña sevillana, a caballo entre las provincias de Cádiz y Sevilla, discurre uno de los itinerarios de senderismo y cicloturismo más premiados de España: la Vía Verde de la Sierra. Su trazado une las antiguas estaciones de Puerto Serrano y Olvera, atravesando también el término municipal de Coripe. Elegida en dos ocasiones como la mejor vía verde de Europa, hoy es uno de los grandes trayectos para descubrir esta parte de Andalucía a pie o sobre una bicicleta.

El parque natural de Grazalema de la Sierra

El parque natural de Grazalema de la Sierra / Istock / Rudolf Ernst

La vía aprovecha el trazado abandonado de un proyecto ferroviario que nunca llegó a ver circular un tren: la línea Jerez de la Frontera-Almargen, cuyas obras arrancaron en 1926 bajo la dictadura de Primo de Rivera, con el objetivo de conectar los pueblos de la sierra con Jerez y reactivar la economía de la zona. La falta de financiación paralizó los trabajos y las infraestructuras quedaron abandonadas durante décadas hasta su rehabilitación como camino natural en el año 2000.

Esta es la ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: tiene un canal lleno de casas de colores y una forma de vida única

Esta es la ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: tiene un canal lleno de casas de colores y una forma de vida única

Sara Fernández García

El trayecto preferido de los senderistas

El trayecto completo requiere entre ocho y diez horas a pie, mientras que sobre dos ruedas puede realizarse aproximadamente en cuatro o cinco horas. En el recorrido hay hasta 30 túneles, 4 viaductos y cinco antiguas estaciones convertidas hoy en alojamientos, restaurantes y centros de interpretación. El túnel más largo, el del Castillo, supera los 990 metros, y los cuatro viaductos de piedra, construidos en los años 30: los de Zaframagón, Los Azares y Gillete. La vegetación acompaña prácticamente todo el camino, con acebuches, encinas, algarrobos y quejigos que dibujan un paisaje muy diferente al de la Andalucía de costa.

La vía verde de la Sierra

La vía verde de la Sierra / Istock / Julian Gazzard

Paradas imprescindibles en la ruta: buitres leonados y un árbol conocido en toda España

El recorrido reúne dos de los grandes reclamos de la Andalucía rural: la Reserva Natural del Peñón de Zaframagón, con la mayor colonia de buitre leonado de Andalucía, y el Chaparro de la Vega, la encina que en 2024 fue proclamada el árbol más bonito de España. Además, está reconocida como Ruta de Interés Turístico de Andalucía, la única vía verde andaluza con esa distinción.

El Peñón de Zaframagón se encuentra a mitad del camino, un escarpe calizo y escarpado de 584 metros de altitud: sus paredes acogen alrededor de 200 parejas reproductoras de buitre leonado. El entorno cuenta además con un centro de interpretación desde el que acercarse a la fauna y al paisaje de este enclave.

El entorno de la Vía Verde de la Sierra con el Peñón de Zaframagón de fondo

El entorno de la Vía Verde de la Sierra con el Peñón de Zaframagón de fondo / Istock / Diego Grandi

Ya cerca de la estación de Coripe crece el Chaparro de la Vega, una encina declarada Monumento Natural de 13 metros de altura y 30 metros de diámetro de copa, bajo la que se han cobijado más de 2.000 personas. Tiene más de 400 años de edad y es conocido en toda España.

Noticias relacionadas y más

Chaparro de la Vega (Sevilla)

Chaparro de la Vega (Sevilla) / Istock / Sara Ruiz

¿Te escaparías a disfrutar de la naturaleza como merece?

TEMAS

  1. Todos van a Cataluña por Gaudí, pero pocos saben que su construcción más colorida mira al Cantábrico: funcionó como manifiesto de su pensamiento arquitectónico y hoy se considera una joya del Modernismo
  2. Se llama el 'Beverly Hills gallego' y es donde pasa el otoño la élite de Galicia: pazos frente a la ría, un templo medieval del siglo X y el arenal urbano más famoso de Galicia
  3. Entramos en el último pueblo bereber de España, en una Reserva de la Biosfera y declarado Conjunto Histórico-Artístico: está repleto de casas blancas con tejados de arcilla
  4. El balneario de Extremadura que conserva las termas originales donde se bañaban los romanos: aguas medicinales para la piel y las vías respiratorias en preciosas bóvedas
  5. El bosque repleto de níscalos y boletus perfecto para recorrer en octubre, considerado 'el paraíso de la micología de España': es uno de los pinares más extensos de Europa
  6. El paseo marítimo más bonito del mundo está en España: una joya de toques modernistas con palmeras y kilómetros llanos pensados para pasear sin esfuerzo
  7. El pueblo de España donde es verano todo el año y tiene 300 días despejados: un molino de viento del siglo XIX declarado BIC, canales que recuerdan a Venecia y casas de colores
  8. La ruta de senderismo perfecta para un día: 12 kilómetros por una garganta de aguas turquesas y pasarelas colgadas de la roca

Buscan voluntarios para vivir gratis en granjas ecológicas de media España: ofrecen casa y comida a cambio de echar una mano en la huerta unas horas al día

Buscan voluntarios para vivir gratis en granjas ecológicas de media España: ofrecen casa y comida a cambio de echar una mano en la huerta unas horas al día

La Vía Verde elegida dos veces la mejor de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y buitres sobre un peñón

La Vía Verde elegida dos veces la mejor de Europa está en España: recorre 36 kilómetros con 30 túneles 4 viaductos y buitres sobre un peñón

Todos van a Frigiliana, pero pocos conocen el pueblo blanco andaluz declarado Bien de Interés Cultural y con arquitectura bereber

Todos van a Frigiliana, pero pocos conocen el pueblo blanco andaluz declarado Bien de Interés Cultural y con arquitectura bereber

Casi nadie la visita, pero la llaman "la Note Dame española"

Casi nadie la visita, pero la llaman "la Note Dame española"

En 1994 este pueblo de Burgos se quedó sin su último vecino; 32 años después Los Javis lo convirtieron en escenario para 'La bola negra'

En 1994 este pueblo de Burgos se quedó sin su último vecino; 32 años después Los Javis lo convirtieron en escenario para 'La bola negra'

El bosque con más de 800 variedades de setas perfecto para octubre: está considerado "un paraíso micológico del norte de España" y tiene robles centenarios

El bosque con más de 800 variedades de setas perfecto para octubre: está considerado "un paraíso micológico del norte de España" y tiene robles centenarios

Menorca, otoño de lujo sobre el Mediteráneo

Menorca, otoño de lujo sobre el Mediteráneo

Sara Carbonero (42 años): "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños"

Sara Carbonero (42 años): "Solo los que tenemos un pueblo sabemos lo difícil que es cuando hay que partir para perseguir sueños"