La Vía Verde más larga de España (185 km) une Teruel con la costa valenciana: puentes centenarios, parques naturales y la Capital del Mudéjar según la Unesco

Si te gusta caminar y hacer rutas largas de senderismo, no te puedes perder las famosas vías verdes, antiguos caminos de tren que actualmente se han transformado en caminos seguros para caminar y montar en bicicleta. En España, puedes encontrar más de 3.400 kilómetros de estas rutas gracias al programa oficial de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Algo muy característico de estas vías es la prohibición de vehículos a motor, lo que garantiza una mayor seguridad y tranquilidad.

Adriana Fernández

En total, en el interior de la Península encontrarás alrededor de 140 Vías Verdes repartidas por las distintas regiones, con caminos muy seguros y fáciles de recorrer. Puedes pasear entre bosques en el norte con la Vía Verde del Plazaola o viajar entre olivos en el sur con la Vía Verde del Aceite. Pero algo está claro: de entre todas hay una que destaca por encima de las demás, la Vía Verde de Ojos Negros, famosa por ser la más larga de España, con 185 kilómetros entre Teruel y la costa de Valencia.

Vía Verde del Plazaola / Istock / poliki

Aunque asuste el hecho de sea la más larga, es la elegida de mucha gente por su accesibilidad para la mayoría de personas. Al tratarse de una antigua vía de tren, la pendiente es mínima, no supera el 3%. Lo podrás realizar perfectamente en familia, con niños, con perros o incluso sin la necesidad de estar en buena forma física. Además, a lo largo de la ruta deberás cruzar por más de 15 túneles a oscuras que se iluminan al pasar y enormes puentes centenarios que le dan un toque de aventura al recorrido.

Via Verde Ojos Negros / Istock / luizmag

Primera Etapa: de Ojos Negros a Teruel (56 kilómetros)

La Vía Verde te ofrece dos alternativas para iniciar tu recorrido. Por un lado, tienes la opción de empezar desde el origen de todo, el municipio de Ojos Negros en Teruel, famoso por su historia minera y su locomotora de Sierra Menera. Para llegar hasta aquí, la mejor opción es dejar el coche en Sagunto, subirte al tren con la bici hasta la estación de Monreal del Campo y, desde allí, pedalear el tramo final hasta el pueblo.

Vía verde de Ojos Negros / Istock / Luiyo

Por otro lado, si prefieres ir directo al camino te conviene bajarte dos estaciones antes, en Santa Eulalia del Campo. Aunque está a unos 30 km de Ojos Negros, es donde empieza el recorrido oficial de esta ruta. El final de esta primera etapa es Teruel, capital del Arte Mudéjar por la Unesco y uno de los cascos antiguos más bonitos de España, donde destaca su famosa Catedral de Santa María de Mediavilla o el mausoleo de los amantes de Teruel.

Arco de la entrada principal y torre de la catedral mudéjar de Teruel en Aragón / Istock / Flavio Vallenari

Segunda etapa: de Teruel a la Estación Mora (47 km)

Después de salir de la ciudad de Teruel, te toparás con el viaducto de Fuente Cerrada, un puente de grandes dimensiones por el que pasaba antiguamente el tren. Lo que más te llamará la atención de esta etapa es la ascensión hasta el puerto de Escandón, la estación ferroviaria del municipio turolense de La Puebla de Valverde. Los paisajes alrededor de la localidad de Sarrión te dejarán con la boca abierta. Una curiosidad sobre este municipio es que se considera la zona más importante del mundo en producción de trufa negra.

El río Mijares en Sarión, primavera en Teruel, España / Istock / Ana del castillo

Acabarás esta etapa en la Estación de Mora, en el pueblo de Albentosa. No puedes perderte el camino en bicicleta por el viaducto de Albentosa, una de las experiencias más espectaculares de la Vía Verde de Ojos Negros.

Tercera etapa: de Estación Mora hacia Segorbe (52 km)

A partir de aquí empieza el descenso y lo más complicado de la ruta ya está superado. De camino a Segorbe hay tres paradas imprescindibles que tienes que visitar, por un lado, Barracas, Jérica, que bordea con el precioso Parque Natural de la Sierra de Espadán y Navajas.

Cuarta etapa y última acondicionada: de Segorbe a Sagunto (38 km)

En esta cuarta etapa, dejamos de lado Segorbe y nos adentramos en el Parque Natural de la Sierra Calderona, otro enclave de la naturaleza. Además, atravesamos los campos de naranjos del Campo de Morvedre.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA, COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA / Istock / Marcela Escandell

Llegamos a Algimia de Alfara, donde finaliza el recorrido oficial de la Vía Verde de Ojos Negros. Hasta aquí el trayecto está totalmente acondicionado; más adelante, en dirección al Puerto de Sagunto, hay tramos por carretera abierta donde, aunque el tráfico suele ser escaso, pueden circular coches.