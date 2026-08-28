La Vía Verde más larga de España cruza tres provincias, tiene casi 200 kilómetros: recorre 27 espacios naturales protegidos y sigue el trazado de un antiguo ferrocarril minero

Repartidas por el territorio español podemos encontrar multitud de Vías Verdes, antiguos trazados ferroviarios reconvertidos en itinerarios para senderistas y ciclistas, de los cuales actualmente existen más de 2.500 kilómetros operativos. Impulsadas por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1994, las Vías Verdes suponen un importante instrumento para promover una forma distinta de ocio y deporte al aire libre.

En España hay miles de kilómetros de Vías Verdes / Istock / MA Vega

Si nos trasladamos hasta la provincia de Teruel podemos encontrar la que, actualmente, es la Vía Verde de mayor longitud del Estado. Con alrededor de 180 kilómetros de largo, la Vía Verde de Ojos Negros propone un emblemático trazado a través de las antiguas vías y estaciones del ferrocarril minero de Sierra Menera. Una ruta ideal para todos los públicos, desde los más aficionados y expertos en hacer rutas en bicicleta, como familias primerizas que van con niños, y que lleva hasta bien cerca de la costa valenciana.

Adriana Fernández

La aventura nos espera

Partiendo del pequeño municipio turolense del mismo nombre, la Vía Verde de Ojos Negros propone una de las experiencias al aire libre más interesantes que podemos encontrar en la región. Pensada tanto para senderistas como ciclistas, es perfectamente apta para personas con movilidad reducida, pues avanza por un terreno llano de tierra compactada, con tan solo algunas pendientes puntuales. Además, la ruta cuenta con la ventaja de que está dividida en diferentes tramos, con lo que uno puede elegir qué trozo recorrer.

El Puente de la Leona, en la localidad de Santa Eulalia, por el cual para la Vía Verde / StrongNet

Un tramo para cada uno

El trazado completo de la Vía Verde está dividido en dos etapas. La primera de ellas parte del pueblo de Ojos Negros y llega hasta la localidad de Barracas, en la provincia de Castellón. A lo largo de sus más de 100 kilómetros, los cuales atraviesan 5 túneles y 13 viaductos, la ruta pasa por las localidades de Peracense, Santa Eulalia, Teruel, la Puebla de Valverde y Albentosa, todas ellas ideales para hacer una parada y descubrir las joyas y secretos que esconden sus conjuntos históricos.

La Vía Verde de Ojos Negros a su lelgada a Palancar / StrongNet

La segunda etapa de la ruta da comienzo en el mismo pueblo de Barracas, y tiene su punto final en Albalat dels Tarongers, en la provincia de València. Este tramo – que pasa por 17 túneles, 8 puentes y 1 pasarela – tiene una longitud de casi 80 kilómetros, y atraviesa los pueblos de Torás, Jérica, Navajas, Villatorcas, Algar de Palancia y Estivella. Este último trozo cuenta con la posibilidad, además, de alargar el trayecto unos 15 kilómetros hasta Puçol y enlazar con la Vía Verde Xurra, la cual lleva hasta la misma ciudad de València.

Una manera diferente de descubrir el territorio

Rutas de senderismo y cicloturismo las hay por todas partes en el territorio español, las cuales recorren algunos de los parques y entornos naturales más bonitos e impresionantes que existen en el país. Las Vías Verdes, por su lado, ofrecen una manera totalmente diferente de descubrir el territorio, pues no solo atraviesan paisajes de belleza maravillosa, sino que su trazado está también repleto de historia. Puede que no se un aspecto de la historia que llame la atención a todo el mundo, pero es algo que nos ayuda a entender como era el contexto económico y social de la época en qué esas vías de ferrocarril todavía estaban en uso.

Repartidas por el territorio hay cantidad de Vías Verdes / Istock / luzimag

La creación de la iniciativa de las Vías Verdes supuso también un impulso para sacar del olvido los ás de 7.600 kilómetros de líneas de ferrocarril que en el 1993 existían en España. El programa puso en valor el patrimonio ferroviario en desuso, incluso aquellas vías que nunca llegaron a prestar servicio por quedar inacabadas; un patrimonio de gran valor histórico y cultural que se va recuperando poco a poco para que puedan disfrutar de él todas aquellas personas que quieran, sin importar su edad o condición física.

Además, las Vías Verdes no pasan solo por las líneas de ferrocarril recuperadas, con puentes, viaductos y túneles incluidos. La iniciativa del programa tiene también en cuenta la recuperación de las estaciones que se encuentran repartidas a lo largo de estas rutas, las cuales prestan servicios ecoturísticos y culturales para los visitantes, como alojamientos, restaurantes, alquiler de bicicletas y oficinas de turismo.