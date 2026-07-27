La vía verde de España elegida dos veces la mejor de Europa: 36 kilómetros con 30 túneles, 4 viaductos, estaciones convertidas en hoteles y un tren que jamás llegó a pasar por ella

Una vía férrea antigua, que nunca ha llegado a utilizarse, acaba convirtiéndose en lo que hoy conocemos como vía verde, una ruta de senderismo y ciclismo que atraviesa lugares absolutamente espectaculares. Suelen ser exigentes, pero no por ello menos accesible, ya que se puede realizar por tramos sin ningún problema. La Vía Verde de la Sierra, con 36 kilómetros de extensión, ha sido elegida como la mejor de Europa hasta en dos ocasiones, y vamos a ver por qué.

Es una de las vías verdes más impresionantes y bonitas de toda España / Istock / Diego Grandi

Este sendero reconvertido pasa por todo tipo de construcciones y entornos, uniendo los municipios gaditanos de Olvera y Puerto Serrano y los sevillanos Coripe, Montellano, Pruna y El Coronil. Túneles, yacimientos arqueológicos, torres, castillos, viaductos, estaciones de tren... Es todo lo que encontramos al caminar por esta vía que sigue el trazado de un proyecto ferroviario del siglo XX que nunca llegó a funcionar y pretendía unir Jerez con Almargen.

Sara Fernández García

Una ruta ferroviaria convertida en vía verde

Aquel tren nunca pasó por allí y, por suerte o por desgracia, acabó convertido en un sendero que puede recorrerse a día de hoy tanto caminando como en bicicleta, con una duración estimada de unas diez horas. El entorno es casi siempre natural, un paisaje rodeado de valles y sierras, que transiciona de lo agrícola a lo serrano, al tiempo que se alterna con una vegetación de lo más exuberante, compuesta por acebuches, encinas, algarrobos o quejigos.

El entorno de la Vía Verde de la Sierra con el Peñón de Zaframagón de fondo / Istock / Diego Grandi

Ha sido distinguida con varios premios y reconocimientos importantes: en 2005 se eligió como la mejor Vía Verde de Europa, en 2007 le otorgaron el Premio Europeo a la Excelencia y se declaró Ruta de Interés Turístico de Andalucía. Destaca también por su variedad biológica, albergando especies de árboles centenarios -como el Chaparro de la Vega- o aves rapaces como el buitre leonado, que se puede avistar desde el Peñón de Zaframagón, la mayor reserva de buitres de Andalucía y una de las más pobladas de Europa.

Desde el Viaducto de Zaframagón se obtienen, además, unas de las mejores vistas del Peñón, con el Cañón del Guadalporcún (también conocido como 'El Estrechón') frente a él. Y no solo eso, ya que, al ser una ruta tan extensa, cuenta con cientos de atractivos a su paso, así como puntos donde alquilar bicicletas, contratar paseos a caballo o descansar, como el Conjunto Turístico Rural Estación de Puerto Serrano 'Puerta de la Sierra'.

El punto de partida con un hotel-vagón

La ruta da comienzo en Olvera, un típico pueblo blanco de Cádiz que, a pesar de contar con menos de 7.500 habitantes, goza del título de ciudad que le otorgó Alfonso XII en 1877. Antes de partir, es recomendable dar un paseo por sus estrechas calles y contemplar la panorámica de la sierra que se obtiene. Luego, la vía atraviesa túneles iluminados y viaductos colgados influenciados, principalmente, por los ríos Guadalte, Guadalporcún y Guadamanil.

La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en Olvera, Cádiz / Istock / Sergey Dzyuba

Algunas de las estaciones de tren que se construyeron con la idea de que por allí pasaran trenes, valga la redundancia, funcionan actualmente como hoteles. El Hotel Vía Verde de la Sierra es un buen ejemplo, con un total de siete habitaciones que se encuentran en el interior de vagones de madera. Todo en esta vía verde se caracteriza y se funde con el entorno natural, creando una ruta espectacular que con razón se considera de las mejores de Europa.