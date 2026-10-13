La Vía Verde más bonita de España cruza "la Toscana española" hasta el delta del Ebro: túneles, viaductos y el pueblo que enamoró a Picasso

Hace décadas, las vías férreas que atravesaban España eran muy distintas a las de ahora. Muchas no han desaparecido, simplemente se han transformado en lo que hoy conocemos como vía verde, antiguos trazados de tren convertidos en itinerarios ciclistas o a pie y con escasa pendiente. Pero lo mejor de todo es que pasan por paisajes y pueblos que, de otra manera, no se conocerían. Como la Vía Verde de la Val de Zafán, que atraviesa lo que llaman "la Toscana española".

Vista sobre la catedral de Tortosa en Tarragona / Istock / Iakov Filimonov

Esta vía surgió del interés del gobierno de Aragón en tener acceso al mar para explotar sus productos. Así, construyeron un trazado de tren entre el municipio de La Puebla de Híjar (Teruel) con Tortosa (Tarragona), la capital del Bajo Ebro, sin llegar finalmente al mar. Estuvo funcionando durante 31 años, desde su construcción en 1882 hasta su cierre en 1973. El trazado total son 130 kilómetros, que se reparten en 81,6 en la parte aragonesa y 48,4 en la catalana.

Adriana Fernández

La parte aragonesa

Es una ruta que pasa por túneles excavados, viaductos, campos de olivos y almendros, desfiladeros y pueblos de interior absolutamente maravillosos. El recorrido arranca en lo más profundo de Teruel, en la antigua estación de La Puebla de Híjar. Uno de los primeros puntos interesantes que aparecen es el Puente de la Torica, levantado para salvar la hendidura del terreno. Algo más adelante, el túnel del Montecico, que pasa por una elevación rocosa.

El pueblo de Cretas en la parte aragonesa de la vía verde / Istock / ELOI OMELLA

En el sector aragonés se alternan olivares, pinares, almendros y campos de cultivo. Desde el viaducto del río Matarraña se contempla todo el entorno de La Fresneda; unas vistas similares que también se obtienen desde pueblos como Varderrobres y Cretas. Poco a poco, el paisaje se va transformando para dar paso a la comarca de la Tierra Alta, atravesando las sierras de Pàndols y de Cavalls, con el río de la Canaleta como hilo conductor.

El río Matarraña a su paso por la provincia de Teruel / Istock / ELOI OMELLA

La parte catalana y el pueblo que enamoró a Picasso

Al adentrarnos en la Tierra Alta nos encontramos con un pueblo que enamoró al pintor Pablo Picasso. Él mismo dijo de él: "Todo lo que sé, lo he aprendido en Horta de Sant Joan". Llegó a afirmar incluso que el cubismo había nacido gracias a este rincón. Allí descubrió la naturaleza y la vida rural y quedó fascinado, ya que venía de estudiar en la capital, Barcelona. Es por eso que hoy encontramos en el pueblo el Centro Picasso, en un edificio renacentistas del siglo XVI.

Horta de Sant Joan, el pueblo que enamoró a Picasso / Istock / ELOI OMELLA

La primera vez tenía solo 16 años, pero regresó una década después como artista reconocido y en los inicios del cubismo. Dos obras de aquella época, La Balsa y La Fábrica están inspiradas por paisajes de Horta (aunque se exhiben en el Museo de Arte Moderno de Moscú). En la plaza de la iglesia estaba el Hostal Trompet, donde se alojó en su segunda visita. Mientras que cuando se reunía con sus amigos lo hacía en el Café de Vives, del que aún queda algo en pie.

El santuario de la Fontcalda y su entorno / Istock / Unai Huizi

Continuamos por la vía verde para encontrar el santuario de la Fontcalda y su entorno, uno de los lugares más singulares de la ruta. El río transcurre entre paredes rocosas, formando desfiladeros y pozas ante las que, al menos, sacar un par de fotografías. Después de montañas y montañas, el paisaje se abre hacia el Ebro. Campos de frutales y huertas anuncian la próxima y última parada, Tortosa, reconocible por su puente de hierro de rojo al estilo de San Francisco.