Las Vías Verdes son las antiguas líneas ferroviarias que hay repartidas por España y que, tras años en desuso, se han convertido en itinerarios cicloturistas y senderistas, una manera excepcional y única de recuperar una vieja infraestructura industrial para convertirla en parte de la historia y del paisaje.

En España hay unas 140 Vías Verdes que juntas suman más de 3600 kilómetros / Istock / William Fawcett

En total, hay 143 trazados en todo el país, que juntas suman más de 3600 kilómetros recuperados. Y con cerca de 30 Vías Verdes, Andalucía es la comunidad autónoma con más senderos en activo de este tipo en España, seguida muy de lejos por Castilla y León, que ‘solo’ suma 18.

Adriana Fernández

La Vía Verde más larga de Andalucía

De todas las que hay en las diferentes provincias andaluzas, hay una realmente especial, tanto por el paisaje que atraviesa como por el hecho de ser la Vía Verde más larga de toda Andalucía. Y es la Vía Verde del Aceite, así se llama a la antigua línea ferroviaria (ahora convertida en itinerario cicloturista y senderista, como comentábamos) que atraviesa las provincias de Jaén y Córdoba.

Su recorrido discurre entre inmensos olivares, pueblos blancos, túneles y espectaculares viaductos metálicos del siglo XIX. Y ese es precisamente su gran atractivo, que permite descubrir el paisaje del olivar andaluz siguiendo el trazado de un antiguo tren que transportaba aceite y otros productos agrícolas.

El Tren del Aceite, la Vía Verde más larga de Andalucía / Istock / 5

La historia del Tren del Aceite

Su origen está en el antiguo ferrocarril Linares-Jaén-Puente Genil, cuya construcción se desarrolló entre 1879 y 1893. Ya por aquel entonces se le conocía popularmente como el Tren del Aceite, precisamente por eso, porque transportaba la producción olivarera de Jaén y Córdoba hacia los puertos andaluces, especialmente el de Málaga.

La línea fue perdiendo actividad durante el siglo XX hasta que dejó de funcionar por completo en 1984-1985, no porque ya no fuera rentable (que quizá también) sino por culpa de un accidente ferroviario cerca de Alcaudete en octubre de 1984 que precipitó la interrupción del servicio. Y permaneció cerrada hasta que en 2002 se recuperó como Vía Verde.

Los viaductos metálicos de Eiffel

Se trata de un recorrido de unos 128 kilómetros, que son los que van desde Jaén capital hasta la antigua estación de Campo Real, en Puente Genil (Córdoba), con un trazado que la convierte en la vía verde más larga de Andalucía. Eso sí, más allá de su longitud, lo que hace especial a esta ruta es que combina tres paisajes muy diferentes: el inmenso mar de olivos de Jaén, las montañas y formaciones calizas de las Sierras Subbéticas cordobesas, reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO y, al final, los viñedos de la campiña.

Atraviesa un Geoparque Mundial de la UNESCO / Istock / Lydia Castro

Eso, y que atraviesa hasta 13 viaductos metálicos por el camino, auténticas obras de ingeniería ferroviaria del siglo XIX, algunas de ellas diseñadas por la escuela de Eiffel. Son probablemente las construcciones más espectaculares del recorrido. La complicada orografía obligó a levantar grandes estructuras metálicas para salvar barrancos y desniveles que hoy forman parte inseparable del paisaje, como los icónicos viaductos del río Víboras, el Guadajoz, el Bailón y La Sima.

La ruta cuenta además con tres túneles, y uno de los más llamativos es el del Caballico, de 333 metros de longitud, construido en curva y equipado con iluminación. También destaca el túnel del Plantío, de unos 120 metros, ya en el tramo cordobés.