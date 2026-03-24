Vértigo y otras emociones en el Tajo de Ronda

Ronda es ahora una ciudad turística por excelencia que embauca en sus dos ciudades unidas por el Puente Nuevo, su monumento más icónico y más fotografiado junto a la bellísima Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde el diestro Pedro Romero inventó el toreo moderno a pie en la recta final del siglo XVIII y Antonio Ordóñez creó en 1954 la famosa corrida goyesca. El casco más antiguo se emplaza hacia el Barrio de San Francisco a los pies de la muralla árabe, el espejo donde se reflejan las tradiciones, costumbres, la cultura, las fiestas y, sobre todo, su gente , los rondeños “ceporreros”, y se palpa durante el camino antes en el Barrio de la Ciudad en su trazado medieval de reminiscencias árabes que se dispersa al sur del río Guadalevín hacia la iglesia de Santa María la Mayor (s.XV-s.XVII). Levantada sobre un antiguo templo romano en memoria de Julio César y después sobre una mezquita árabe, en esta construcción conviven el gótico tardío y el barroco con restos del mihrab nazarí y parte del alminar convertido en campanario. Su retablo mayor es magnífico al estar organizado en tres calles con una profusa decoración lateral. Un gran hueco con arco de medio punto abre al camarín donde se localiza la imagen de la Virgen de los Dolores, atribuida por unos a Juan Martínez Montañés y por otros a Luisa Ignacia Roldán, “La Roldana”.