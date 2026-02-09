El “Versalles español” está a menos de 1 hora de Madrid y tiene fuentes gigantes, jardines barrocos de estilo francés y está declarado como una joya del Patrimonio Histórico

Otro de los principales reclamos de La Granja de San Ildefonso son sus jardines, de estilo barroco francés. Fueron construidos a la vez que el palacio, y uno de sus mayores atractivos son sus más de 20 fuentes monumentales. Algunas de ellas son los "Baños de Diana", "El Canastillo" o "La Fama", la cual es una de las más peculiares por sus chorros de agua, que alcanzan los 40 metros.