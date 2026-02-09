El “Versalles español” está a menos de 1 hora de Madrid y tiene fuentes gigantes, jardines barrocos de estilo francés y está declarado como una joya del Patrimonio Histórico
Este lugar, declarado Conjunto Histórico Monumental, fue la residencia vacacional por excelencia de Felipe V.
Cuando se habla de París, es inevitable acordarse del famoso Versalles, un complejo declarado Patrimonio de la Humanidad con un palacio y jardines que parecen sacados de la Regencia inglesa. Sin embargo, para conocerlo no es necesario coger ningún avión, sino el coche, pues a tan solo 1 hora de Madrid se encuentra un lugar que no tiene nada que envidiarle y al que se le conoce como el "Versalles español".
Este rincón se encuentra en Castilla y León y está gestionado por Patrimonio Nacional. Al igual que Versalles, cuenta con unos jardines y un palacio que parecen sacados de Los Bridgerton. Es más, durante años funcionó como residencia vacacional de la monarquía española. Por un módico precio, podrás adentrarte en él y sentirte, durante un rato, parte de la realeza.
Un palacio monumental
Hablamos de La Granja de San Ildefonso, una localidad situada a muy pocos kilómetros de la ciudad de Segovia. Entre todo lo que ofrece, su principal reclamo es el Palacio Real, declarado Conjunto Histórico Monumental y el lugar de retiro por excelencia del rey Felipe V. Su tarifa básica cuesta tan solo 9 euros, por lo que no dudes en adentrarte en él.
Las salas abiertas al público corresponden a los antiguos apartamentos reales, que pese al incendio que hubo en 1918 siguen prácticamente perfectos. Dentro del palacio podrás ver lugares como la Galería de Retratos, el Gabinete de Espejos, el Dormitorio de Sus Majestades o el Salón de Lacas en la planta principal; y la Sala de Hércules, la de la Justicia, la Fuente de la Galatea o la Sala de Mármoles o de Europa en la parte alta.
Una fuente peculiar
Otro de los principales reclamos de La Granja de San Ildefonso son sus jardines, de estilo barroco francés. Fueron construidos a la vez que el palacio, y uno de sus mayores atractivos son sus más de 20 fuentes monumentales. Algunas de ellas son los "Baños de Diana", "El Canastillo" o "La Fama", la cual es una de las más peculiares por sus chorros de agua, que alcanzan los 40 metros.
Un lugar de ensueño
Aparte del palacio y los jardines, La Granja de San Ildefonso tiene aún más lugares por descubrir como la Real Colegiata, un templo católico que Felipe V mandó construir como capilla real; el Museo de los Tapices, con una de las colecciones de tapices más importantes del mundo; o la Plaza de los Dolores, el punto más social de la localidad y el sitio perfecto para descansar y tomar algo después de visitar el palacio.
