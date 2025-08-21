A la venta el cortijo que enamoró a Picasso: por 14 millones de euros y en uno de los montes más emblemáticos de Málaga

En la finca familiar se sucedían semanas de disfrutar del clima mediterráneo, de los paseos por el campo y de sacar su maletín de dibujo en cualquier esquina para retratar aquello que le atrapara la pupila. En esos veranos de 1896, entre obra y obra –es de este año su lienzo "Montañas de Málaga", donado por el artista en 1970 al Museu Picasso– la familia al completo visitaba a sus vecinos en el Lagar de Llanes y el Lagar Hurtado.