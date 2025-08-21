A la venta el cortijo que enamoró a Picasso: por 14 millones de euros y en uno de los montes más emblemáticos de Málaga
La histórica finca en los Montes de Málaga que visitaba el joven Picasso en sus veranos familiares sale al mercado con planes de convertirse en un exclusivo eco-resort.
Cuando Pablo Picassotenía 15 años, aún lejos de convertirse en el artista más influyente del siglo XX, esperaba ansioso la llegada del calor para bajar desde la Barcelona donde estudiaba arte a su retiro de verano en Málaga.
En la finca familiar se sucedían semanas de disfrutar del clima mediterráneo, de los paseos por el campo y de sacar su maletín de dibujo en cualquier esquina para retratar aquello que le atrapara la pupila. En esos veranos de 1896, entre obra y obra –es de este año su lienzo "Montañas de Málaga", donado por el artista en 1970 al Museu Picasso– la familia al completo visitaba a sus vecinos en el Lagar de Llanes y el Lagar Hurtado.
El paisaje de Lagar Hurtado, una joya en mitad de la naturaleza
Aunque en el momento en que Picasso la retrató la finca estaba en plena transformación –una plaga desolaría el paisaje por aquel entonces, dejando ese característico monte rojo pelado–, con el tiempo, la vegetación autóctona recuperó terreno, dando lugar a un paisaje más silvestre que el que conoció Picasso.
Y, en medio de esa naturaleza regenerada, el Lagar Hurtado ha llegado hasta nuestros días como un testimonio vivo de la historia de la región. De orígenes en el siglo XVII, la finca se reconvirtió años después en un hotel boutique con 36 habitaciones, piscina infinita y unas vistas privilegiadas sobre el parque natural.
Sus 766.000 metros cuadrados de terreno virgen albergan todavía antiguos senderos del siglo XIX, pequeños puentes y rincones diseñados al estilo decimonónico, para sentarse a contemplar el entorno.
Las propiedades de Lagar Hurtado, a la venta
La casa principal no está sola. Junto a ella se encuentran construcciones complementarias como la Villa Mirador, una casa rural levantada en 2004, y la Finca Postigo, una vivienda de labranza de principios del siglo XX de 400 metros cuadrados. Todo este conjunto forma parte del paquete inmobiliario que ahora sale a la venta por 14 millones de euros.
Aunque la cifra pueda parecer astronómica, lo cierto es que es una oportunidad de inversión como hay pocas en este territorio. Para aquel dispuesto a hacer el desembolso inicial, claro.
El actual propietario, el grupo Mathiven, ha dejado diseñado un proyecto ambicioso: transformar la finca en un eco-resort de bienestar capaz de competir con destinos internacionales de prestigio como Sublime Comporta, en la costa portuguesa, o Son Bunyola, el complejo balear de Richard Branson en Mallorca. El plan contempla la construcción de cabañas y bungalós integrados en el paisaje, sumando hasta 7.000 metros cuadrados construidos adicionales a los 4.000 ya existentes.
Lo más atractivo es que el proyecto cuenta con todos los permisos aprobados, además de subvenciones energéticas que se han calculado en hasta 5,9 millones de euros. Los vendedores, Beauchamp Estates, lo describen como una oportunidad “excepcionalmente rara”: una finca histórica dentro de un parque natural protegido, con acceso a infraestructuras modernas y a escasa distancia de la ciudad de Málaga.
Otro proyecto ya planificado y diseñado que se incluye con el terreno es la posibilidad de convertirlo en una finca vinícola ecológica, una idea que mira a un pasado en que Málaga era la región que más vino producía de toda España.
A todos estos encantos, nosotros unimos nuestro favorito: el legado de Picasso, que caminó por los mismos senderos y a quien estas paredes vieron despegar como artista. Y la demostración de que los montes de Málaga, ya sean pelados o lleno de verde y jabalíes, enamoran desde hace más de un siglo.
Síguele la pista
Lo último