La “Venecia española” está en Girona: a orillas de uno de los golfos más importantes de la península, es la marina residencial más grande del mundo

Hay dos cosas inamovibles que uno ha de tener en cuenta cuando se trata de conocer un destino: la historia que a día de hoy comprende, y la que responde a su origen, que en la gran mayoría de casos se remonta siglos a, y en otros, sin embargo, apenas suma cien años.

Adriana Fernández

Es el caso de la “Venecia española”, este pequeño municipio de la Costa Brava, en el extremo noreste de Cataluña responde a la demanda de espacios para la élite surgida en la segunda mitad del siglo XX, un proyecto que a día de hoy comprende la marina residencial más grande del mundo.

Paisaje de la Costa Brava, Cataluña / Istock

Un paseo por los canales de Ampuriabrava

La zona residencial de Ampuriabrava, en la región de L'Empordà, nace del imaginario estadounidense de las marinas residenciales, un sueño que buscaba transformar las zonas pantanosas de Girona en destinos para la élite, que en pleno apogeo turístico, en 1967, inició su construcción.

El entramado de canales suma casi 24 kilómetros navegables. / Istock

La ubicación es un enclave perfecto: antigua región agrícola y de pastoreo, el municipio de Castelló d’Empúries, en el centro del Golfo de Roses, encarna un paisaje a pie de mar donde las aguas celestes de la orilla se funden en el sistema de canales que conecta las diferentes residencias.

En total las vías marítimas suman 24 kilómetros de recorrido navegable donde cada casa cuenta con su propio amarre en una zona residencial, con una densidad poblacional que, aunque en invierno apenas alcanza los 7.000 habitantes, en verano supera los 75.000.

Zona residencial Ampuriabrava / Istock

Pero la espectacularidad de esta región de Girona va más allá de la urbanización. Flanqueando sus extremos el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, hoy zona protegida y punto de observación de aves migratorias, preserva el extenso humedal que el proyecto original de esta ambiciosa urbanización pretendía anexionarse.

Aiguamolls de l'Empordà en la Costa Brava, Girona, Cataluña / Istock

Hábitat habitual de flamencos, aves acuáticas, cigüeñas, nutrias y tejones, entre otros, la zona se encuentra enmarcada entre los ríos Muga y Fluvià, un entorno bañado de aguas dulces y saladas que hacen de la flora de este Parque Natural la mezcla perfecta entre saladares y un paisaje silvestre encendido.

Qué hacer: historia, ocio y adrenalina

A unos 25 kilómetros del municipio, las Ruinas de Empúries presentan la puerta de entrada de la historia grecorromana en la Península, llamada en el 575 a.C. Emporion por sus fundadores griegos, y Emporiae después, romana, en el 218 a. C.

Ruinas de Empúries con la escultura de Asclepios / Istock

Se trata del único yacimiento de la Península donde conviven los restos de una ciudad griega y una romana en el mismo recinto, que aún preserva elementos como la escultura de Asclepio, de más de dos metros de alto, mármol y estilo helenístico; o los restos de las respectivas civilizaciones: el Muelle Helénico, la Factoría de Salazones y el ágora de la Neápolis griega, o las Murallas, el ForoAnfiteatro romano, entre otros.

Antiguo suelo de mosaico, yacimiento arqueológico de Empúries / Istock

El Museo de Arqueología de Cataluña (MAC - Empúries) del yacimiento recoge además una colección de monedas, joyas, utensilios y otros objetos que guardan la historia de sus predecesores, que ayudan a imaginar la cotidianeidad de otro tiempo.

Y si te queda tiempo, siempre puedes disfrutar de la oferta de adrenalina de la costa catalana, famosa por sus puntos de Skydiving, túneles de viento, embarcaciones eléctricas y maravillas como el jardín Butterfly Park, con mariposas exóticas, tucanes y otros animales exóticos.