Ni Venecia, ni Ámsterdam: la urbanización de la Costa Brava con más canales navegables que cualquier otra de Europa se recorre en barca desde la puerta de casa
En la década de 1960 se creó esta urbanización en Gerona y ahora se conoce como la 'Venecia del Mediterráneo'.
Algunas de las postales más bonitas y especiales de Europa se concentran en los canales de ciudades como Venecia, Ámsterdam, Brujas o Gante. Viviendas de colores que se alzan sobre los puentes, embarcaciones aparcadas y en movimiento, árboles cuyas hojas cambian de color según la época del año... En un rincón casi olvidado del Ampurdán -Empordà en catalán-, se abre paso la que se conoce como la 'Venecia del Mediterráneo': Ampuriabrava.
Enclavada en la Costa Brava, este destino cautiva y sorprende por igual, y no solo por los canales, sino porque también cuenta con un diseño urbano muy peculiar que hace que sea uno de los puertos deportivos residenciales más grandes del mundo. La vida gira en torno al mar, tanto, que es más fácil desplazarse en barco que en cualquier otro medio de transporte. Aunque desde hace siglos es un refugio para aves migratorias y lugar de cultivo, su historia es más bien reciente.
La urbanización catalana que se convirtió en Venecia
Para conocer los orígenes de Ampuriabrava tan solo hay que remontarse a la década de 1960. En aquella época, el turismo en la costa catalana se encontraba en pleno auge, por lo que se quiso impulsar un ambicioso proyecto de urbanización que transformó el paisaje por completo. Fijándose en la Florida, la Riviera Francesa e incluso en Venecia, en 1967 se inauguró una urbanización que, en un principio, iba a ser únicamente un destino turístico.
Los canales artificiales se crearon con la idea de que todos los vecinos tuvieran acceso directo al mar desde sus propios jardines. Pronto, Ampuriabrava atrajo a gente de todo el mundo, sobre todo a aquellos que buscaban una segunda residencia en un lugar moderno y diferente. Hoy sigue siendo así, con infinidad de actividades que se ofrecen tanto a residentes como a turistas, aunque respetando el entorno natural protegido que lo rodea.
Cuenta con más de 25 kilómetros de canales navegables, por lo que, como resulta obvio, la navegación es una de las principales ocupaciones de los veraneantes. Además, es posible alquilar embarcaciones para disfrutar de la tranquilidad del paisaje. Hay quien practica deportes marítimos como windsurf, kitesurf o esquí acuático. También hay opciones para los que prefieren la tierra, como rutas por el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán.
Las mejores playas y gastronomía de la zona
Ampuriabrava es una urbanización costera, por lo que las playas son otro de sus principales atractivos. La más cercana al núcleo urbano es la homónima, con un total de 1,3 kilómetros de arena dorada. Está entre la bocana de acceso a la marina residencial y la desembocadura del río Muga. Muy cerca se encuentra la playa de la Rubina, conocida como la playa salvaje, ya que aún está rodeada de dunas y lagunas típicas de las marismas que no se han sometido al urbanismo.
La Rubina es la única de la región que permite acceder con perros y practicar el kitesurf, por lo que, aunque salvaje, suele tener bastante concurrencia. Si lo que buscas es más tranquilidad, algo más lejos se ubica la cala Montgó, rodeada por acantilados y perfecta para practicar snorkel en sus aguas completamente transparentes. Aunque esta ya forma parte de la población Montgó, un pueblo costero de casitas blancas desconocido que merece la pena visitar.
Si bien se trata de una urbanización con poca historia que descubrir, el entorno sí la tiene, por lo que la tradición gastronómica se traslada inmediatamente a Ampuriabrava. Pescados y mariscos frescos y hortalizas del huerto local son los ingredientes principales de todos los restaurantes. Así como arroces caldosos, fideuá, suquet de peix o escalivada. Pero también cuenta con un chiringuito, 'Xiringuito X', con barbacoa y música en directo las noches de verano.
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