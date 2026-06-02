El valle navarro que inspiró al novelista más reeditado del siglo XX, Pío Baroja, es "una suerte de cartografía personal": "La franja estrecha entre San Sebastián y Bayona"

La generación del 98 española no podría haberse desarrollado de no ser por Pío Baroja, uno de los escritores más afamados de su época, que cuenta con títulos que todos tenemos en la cabeza: 'Zalacaín el aventurero', 'El árbol de la ciencia', 'La busca'... Aunque en una primera instancia se dedicó a la medicina, abandonó la profesión en favor de la literatura, cultivando sobre todo la novela y, en menor medida, el teatro. Nació en País Vasco, pero Navarra le llegó a lo más profundo de su ser.

A lo largo de su vida, Pío Baroja mantuvo una profunda relación con Navarra. A pesar de ser vasco de nacimiento, su madre era navarra y allí decidió ubicar su residencia de verano y refugio literario. Pasaba las horas escribiendo y pensando en la mítica casona de Itzea en Vera de Bidasoa (Bera en euskera). El paisaje navarro fue protagonista de su obra en numerosas ocasiones y, de hecho, llegó a presentarse como candidato a concejal por el Ayuntamiento de Vera en 1920 y 1922. Pero no tuvo éxito.

Adriana Fernández

El refugio literario de Pío Baroja

Una de las cosas que más fascinaba a Baroja sobre este lugar es su carácter fronterizo. Él lo definía como "una suerte de cartografía personal", porque, sin necesidad de frontera, se aprecia la presencia de valles franceses y guipuzcoanos en torno al río Bidasoa. En uno de los extremos del pueblo, que hoy cuenta con menos de 4.000 habitantes, se encuentra la casona de la familia Baroja, que estuvo habitada por el novelista a principios de siglo XX. Luego también por su sobrino, Julio Caro Baroja, historiador de gran relevancia.

La casona de la familia de Pío Baroja en Vera de Bidasoa / Wikicommons. Basotxerri

Más tarde, por su sobrino, Julio Caro Baroja, antropólogo y académico de gran relevancia. Más allá de su valor arquitectónico, que respeta el estilo tradicional de los caserones de la zona, alberga en su interior una biblioteca con más de 30.000 ejemplares. En el escritorio, además, continúan los sellos, tarjetas y plumas de Baroja, como si estuvieran esperando su regreso. Vera de Bidasoa está muy ligada a las guerras carlistas, de ahí que tomara el lugar como inspiración para escribir, entre otras, 'Zalacaín el aventurero'.

La iglesia de San Esteban en el centro de Vera de Bidasoa / Wikicommons. Uranzu

Otras casonas señoriales y solariegas aparecen por las calles de Vera. La más destacada es la calle Legia, que une los dos núcleos de población y cuenta con la única casa gótica del lugar. También es parada obligatoria la parroquia de San Esteban Protomártir, donde detenerse a escuchar el órgano; así como la iglesia de San Esteban, que en sus orígenes fue una casa-torre gótica. La ruta continúa por el barrio de Alzate, donde reina la armonía.

El mapa de Baroja

Gabriel Insausti, poeta y profesor de Literatura Contemporánea en la Universidad de Navarra, publicó recientemente un trabajo acerca de la relación de Pío Baroja y la comunidad foral. En él escribió: "Su país no era todo el País Vasco [...], sino la franja estrecha comprendida a lo largo de la costa de San Sebastián y Bayona, y a lo ancho, desde el mar hasta Echalar, en España, y hasta Espeleta, en Francia [...]. El territorio barojiano se extendería siguiendo dos ejes en cruz: el de la costa y el de la frontera, que se unirían a la desembocadura del Bidasoa".

El río Bidasoa a su paso por el pueblo de Vera de Bidasoa / Istock / Sergio Gago

Algunas novelas de Pío Baroja inspiradas en Navarra

Una de sus novelas más destacadas es, sin duda, 'Zalacaín el aventurero', cuya trama sucede entre el País Vasco y Navarra durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Actualmente, existe una ruta literaria que pasa por los lugares más relevantes que aparecen en el libro, principalmente por la comarca del Bidasoa y las estribaciones pirenaicas navarras. Además de Vera de Bidasoa, aparecen otros puntos como Lesaka, las cuevas de Zugarramurdi y Sara, el monte Larrun o Estella-Lizarra.

El monte Larrun sobre el pueblo de Lesaka / Istock / Unai Huizi

'El caballero de Erlaiz' es una de las novelas más desapercibidas del autor, pero no por su mala calidad, sino más bien por el momento histórico, pues acababa de regresar de su exilio en París. Como explica Insausti en su trabajo "Pío Baroja y 'El caballero de Erlaiz': claves de una novela", en ella "realizaba no solo una vindicación y una loa del espíritu ilustrado sino una enésima crítica del presente, desde una reflexión sobre la Historia y el género de la novela histórica".