El valle de Extremadura que ofrece 15.000 euros a quien se mude tiene una Vía Verde y castaños centenarios: un Conjunto Histórico-Artístico y una villa amurallada de origen almohade

Cobrar hasta 15.000 euros por mudarse a un entorno rodeado de castaños centenarios, vestigios romanos y murallas almohades ya es una realidad. El Valle del Ambroz, situado al norte de Cáceres, busca frenar la despoblación con una atractiva propuesta económica orientada a quienes buscan calidad de vida en plena naturaleza. El gran encanto de este valle está en su extraordinaria diversidad, donde el paisaje natural convive en perfecta armonía con siglos de historia viva.

Adriana Fernández

El valle del Ambroz cuenta con una gran cantidad de municipios, en total son ocho los que lo forman, empezando por Hervás, declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1969, gracias a su judería medieval y su arquitectura tradicional, Baños de Montemayor, Segura de Toro, Abadía, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Gargantilla y La Garganta.

Valle del Ambroz / wikimedia Commons/Frayle

Si lo que buscas es recorrer el Valle a tu ritmo, la vía verde de la Ruta de la Plata es una parada obligatoria para ti. Al aprovechar las vías del viejo tren, el camino está prácticamente llano y adaptado para recorrerlo en bici o simplemente a pie. El tramo que cruza el Valle del Ambroz tiene algo más de 40 kilómetros, aunque la Vía Verde completa son más de 65 kilómetros. Lo mejor de esta ruta son los antiguos puentes de hierro y las estaciones abandonadas, un plan perfecto para hacer en familia y sin apuros.

El encanto de Hervás: historia, arquitectura y rincones únicos

Declarado en 1969 como Conjunto Histórico Artístico, el casco histórico de Hervás es uno de los más famosos e importantes de España perteneciente a la Red de Juderías de España. Si tienes la oportunidad de visitarlo, te sorprenderán sus casas de dos o tres plantas construidas con entramados de madera de castaño, adobe, piedra de granito y barro.

Fuente de la Plaza, Hervas, Ambroz / Istock / Rudolf Ernst

Dentro de este, te recomendamos ver el famoso Puente chiquito, un puente medieval sobre el río Ambroz de los siglos XIV y XV, la iglesia de San Juan Bautista, situada en el punto más alto de la villa y su retablo mayor barroco del siglo XVIII dedicado al San Juan Bautista y la Travesía del Moral, una de las calles más estrechas de España, con apenas medio metro de ancho.

Fiesta de Interés Turístico Nacional Entre noviembre y diciembre, los bosques de castaños y robles cambian de color, transformando el paisaje en tonos rojos, ocres y amarillos. Durante más de un mes se celebran marchas senderistas, mercados artesanales y eventos culturales.

Cáparra y el Arco de las cuatro patas

En el sur del valle se encuentran las ruinas de Cáparra, que para quien no lo sepa, es un antiguo pueblo romano por el que pasaba todo el mundo al estar en plena Vía de la Plata. Lo que más destaca de él es su famoso Arco de Cáparra, un puente de piedra con cuatro patas que es único en toda España.

Ruinas de Cáparra / Istock / Eduardo Estellez

Cuando paseas por esta ciudad verás sus dos calles principales donde se encuentran los antiguos baños públicos, la plaza central y sus antiguas viviendas. Además, si quieres conocer un poco más de la ciudad, hay un pequeño museo para aprender cómo era el día a día de los romanos en la ciudad, conocido como Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Cáparra.

Ruinas de cáparra / Istock / Eduardo Estellez

Granadilla: una villa amurallada de origen almohade

Fundada por los árabes en el siglo IX para vigilar el paso de la Vía de la Plata, Granadilla es de esos sitios que te dejan con la boca abierta. Lo primero llama tu atención es su increíble muralla de origen almohade, que rodea todo el pueblo y se conserva tan bien que puedes recorrerla entera caminando por arriba.

Granadilla, Cáceres / wikimedia Commons/Roberto Lumbreras

Nada más entrar, te toparás con su gran joya, un imponente castillo del siglo XV con forma de estrella de cuatro puntas, mandado construir por el primer duque de Alba sobre la vieja fortaleza árabe. Lo curioso de Granadilla es que en los años 50 echaron a todos los vecinos porque pensaban que el agua del pantano iba a inundar el pueblo. Al final el agua nunca llegó a cubrir las casas, pero quedó desierta durante muchísimo tiempo. Por suerte, gracias a un programa de rehabilitación, hoy se puede pasear por sus calles tranquilas, subir a sus murallas y disfrutar de una hermosa villa medieval.