El valle español donde es más fácil ver osos pardos en libertad: una reserva de la biosfera con más de 200 ejemplares censados, pueblos ejemplares y aldeas de paja

Hay destinos que solo son aptos para verdaderos amantes de la naturaleza; es decir, para ese tipo de viajeros que no dan un paso sin mirar primero dónde pisan. Y para ellos España es un auténtico paraíso: cuenta con más de 1800 espacios naturales protegidos y reconocidos oficialmente, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

España es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza, y el valle de Somiedo es uno de los mejores ejemplos. / Istock

De hecho, nuestro país está entre los países europeos con mayor porcentaje de territorio protegido, y eso es un plus para quienes disfrutan viajando así. De todos los espacios naturales de España, hay uno que es realmente especial: se trata del mejor lugar para contemplar osos pardos en libertad. Y está en Asturias.

Sara Fernández García

Se trata del Parque Natural de Somiedo, un área natural que presume de haber sido el primer espacio asturiano en ser declarado Parque Natural y, después, Reserva de la Biosfera. No hay duda de que se trata de “un lugar ideal para el contacto con la naturaleza y para sensibilizarse con el medio rural y sus gentes”, apuntan desde el portal oficial de Turismo de Asturias.

Es una zona de paisajes espectaculares donde la ganadería siempre ha sido uno de los pilares de la forma de vida de sus gentes. Para que ese duro trabajo, a lo largo de los años fueron desarrollando sistemas y construcciones que todavía hoy siguen en pie, como las casas de teito o de paja, con sus techumbres de ramas de escoba protegiendo la vivienda.

Fue el primer espacio asturiano en ser declarado Parque Natural. / Istock

Son, junto al oso, uno de los iconos de Somiedo. Porque en ese rincón situado en el área central de la cordillera cantábrica, de cerca de 30000 hectáreas, es la morada más importante de osos pardos de toda Europa.

Cuántos osos pardos en libertad en España

El Parque Natural de Somiedo está considerado uno de los mejores lugares de Europa para observar osos pardos en libertad. Y es que este lugar alberga una de las poblaciones más importantes y estables del oso pardo cantábrico: se estima en más de 200 ejemplares la cantidad de osos pardos en Somiedo.

Se dice que en este lugar se esconden más de 200 osos que viven en libertad. / Istock

Aunque según fuentes regionales, se calcula que la cifra podría ascender incluso a 300. Una cifra más que llamativa, y optimista en lo que respecta a su recuperación, teniendo en cuenta que en los años 80 apenas había cinco osos censados en Somiedo.

El mejor sitio para ver osos en España

Tal cantidad solo puede ser sinónimo de una cosa: que es relativamente fácil ver un oso en libertad si se va de visita a Somiedo. Y para eso, este parque es único: cuenta con varios miradores desde los que se realizan observaciones responsables a gran distancia. Y decimos responsables con todas las letras, porque el avistamiento de osos pardos en libertad está sujeto a una estricta normativa y a regulación.

Las tradicionales viviendas con tejado de paja o casas de teito. / Istock

Solo así es posible ver osos pardos en libertad. Y el mejor momento para hacerlo es entre primavera y verano; o lo que es lo mismo, durante los meses de abril, mayo y junio. Coincide que son los meses en los que los osos bajan a los valles en busca de hierba fresca, por lo que, además, es relativamente más fácil ver madres con crías oseznas.

Los lugares clave donde hay más posibilidades de verlos son el Mirador del Príncipe, situado en La Peral. Es el lugar perfecto para controlar la ladera de enfrente al atardecer en primavera. También el Mirador de la Collada de Aguino, situado cerca de Pola de Somiedo, y el Mirador de Gúa, muy cercano a la capital del concejo.

Claves para ver osos en libertad

Lo primero, paciencia; lo segundo, respeto; y lo tercero y más importante aún, distancia. Los expertos aconsejan no intentar acercarse nunca a un oso. No hay que olvidar que son animales salvajes y peligrosos si se sienten amenazados. Y como eso es algo incontrolable, mejor no ponerles nerviosos ni alerta.