El valle catalán con nueve iglesias románicas declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco: un precioso paisaje “rarísimo y peculiar” según los expertos

En la conservación del patrimonio medieval hay pocas certezas absolutas, pero sí algunos consensos medianamente claros. Uno de ellos es que no es habitual encontrar conjuntos románicos que hayan llegado hasta hoy con un grado tan alto de integridad. El Vall de Boí, en el Pirineo de Lleida, es uno de esos casos poco frecuentes. En apenas unos kilómetros concentra nueve iglesias románicas, construidas entre los siglos XI y XII, que comparten lenguaje arquitectónico, contexto histórico y una conservación excepcional. La visita, en mi opinión, es indispensable. Pues, ¿cuántas ocasiones tenemos de observar un "bicho raro" de tales características? Ya os lo digo yo; muy pocas.