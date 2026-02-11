El valle catalán con nueve iglesias románicas declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco: un precioso paisaje “rarísimo y peculiar” según los expertos
Este valle nos demuestra que, en ocasiones, la belleza está en lo que bien se conserva sin necesidad de grandes cambios.
En la conservación del patrimonio medieval hay pocas certezas absolutas, pero sí algunos consensos medianamente claros. Uno de ellos es que no es habitual encontrar conjuntos románicos que hayan llegado hasta hoy con un grado tan alto de integridad. El Vall de Boí, en el Pirineo de Lleida, es uno de esos casos poco frecuentes. En apenas unos kilómetros concentra nueve iglesias románicas, construidas entre los siglos XI y XII, que comparten lenguaje arquitectónico, contexto histórico y una conservación excepcional. La visita, en mi opinión, es indispensable. Pues, ¿cuántas ocasiones tenemos de observar un "bicho raro" de tales características? Ya os lo digo yo; muy pocas.
Un románico que no pasó de moda
Entre los siglos XI y XII, el valle vivió un periodo de prosperidad ligado a los condes de Erill, una familia feudal con poder económico y contactos a ambos lados del Pirineo. Este acontecimiento no fue moco de pavo, pues gracias a ellos se levantó un conjunto de templos pequeños, funcionales y coherentes entre sí, siguiendo ese románico lombardo caracterizado por muros de piedra, decoración exterior a base de arcuaciones ciegas y campanarios esbeltos que aún hoy se imponen dignamente ante el visitante.
La clave aquí está en lo que no pasó después. El valle quedó al margen de grandes reformas góticas, barrocas o neoclásicas. No hubo dinero, pero tampoco necesidad. Las iglesias siguieron cumpliendo su función sin ser “actualizadas”. Ese abandono relativo es, paradójicamente, lo que hoy las convierte en únicas.
Nueve iglesias, un mismo lenguaje
El conjunto no es bonito porque lo diga yo, de hecho fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000 y lo forman, entre otras, Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí o Santa Eulàlia d'Erill la Vall. No son iglesias monumentales, son iglesias bien proporcionadas, pensadas para comunidades pequeñas y construidas para la contemplación. Visitarlas en conjunto nos permite conocer cómo funcionaba el románico rural pirenaico, algo difícil de captar cuando los templos aparecen aislados en otros puntos de Europa.
Sant Climent es la más conocida, en parte por su famoso Pantocrátor, uno de los grandes iconos del románico europeo. El original se conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, pero en la iglesia se proyecta una recreación digital que permite ver cómo se veía el conjunto en origen. Más allá del recurso tecnológico, lo interesante es el edificio, pues su campanario de seis pisos, la orientación, la proporción entre nave y ábside no tiene desperdicio.
Un valle que explica la conservación
El Vall de Boí no es solo un contenedor de iglesias, pues más allá de su patrimonio su encanto reside en ser un valle de alta montaña, con pueblos pequeños y mucho encanto pirenaico. Además, el valle es puerta de entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, lo que añade otra capa al viaje. Desde pueblos como Boí o Taüll parten rutas hacia lagos, refugios y miradores. Aquí el románico no se visita en abstracto, sin sentido alguno, sino que se encaja en un territorio que sigue siendo duro, vertical y poco domesticado.
Los expertos insisten en que encontrar un conjunto románico tan homogéneo y tan poco alterado es excepcional. Pero no por una razón concreta, sino por la suma de muchas; su aislamiento, continuidad de uso, falta de reformas agresivas y un paisaje que nunca quiso crecer demasiado. El Vall de Boí es un lugar que siguió funcionando mientras el resto cambiaba. Y eso, en patrimonio (y en la vida), es lo más difícil de conservar. Otorgándonos una lección clave a la sociedad contemporánea; ¿es realmente necesario tanto cambio?
